France Relance : la CCI de Haute-Vienne créé un guichet unique pour que les entreprises s'y retrouvent

Parce qu'il est compliqué de se repérer parmi les différents dispositifs d'aides, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Vienne a créé, avec les services de l'Etat un guichet pour aider les entreprises.

Pour obtenir les aides, il faut...aider les entreprises. Constat kafkaïen auquel beaucoup de petites sociétés industrielles sont confrontées en ce moment, après l'annonce d'un plan de relance de 100 milliards d'euros par l'Etat. D'ailleurs, ce plan s'adresse également aux particuliers, qui y trouvent par exemple des primes pour rénover leur logement, pour qui il est aussi compliqué de s'y pencher.

Un guichet accessible par téléphone et/ou mail

Pour réagir, la CCI de la Haute-Vienne a réagi en mettant en place un guichet unique, accessible aux entreprises industrielles petites comme grandes. Cela représente 25 000 collaborateurs dans le département. "Certaines ont une appétence pour cela, mais pour beaucoup, c'est la jungle" explique Pierre Massy le président de la CCI 87. "Pour que les entreprises n'aient pas peur et se disent qu'ils peuvent en bénéficier, nous avons créé ce guichet" complète-t-il.

Les personnels de la CCI sont mis à contribution, mais pas seulement. Les quatre entreprises qui ont déjà bénéficié du plan de relance (Texelis, Bernardeaud, Valeo et Champeau) vont aider celles qui veulent bénéficier des aides. "Les services d'ingéniérie vont nous accompagner et permettre une forme de ruissellement du territoire. Elle pratiquent une forme de solidarité vis-à-vie des entreprises plus petites" souligne Pierre Massy.

Ce guichet unique est ouvert depuis le 24 février. Les agents sont accessible au 05 55 45 15 15 ou par mail à l'adresse francerelance@limoges.cci.fr

#MaSolution

