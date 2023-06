France Services invite les propriétaires à vite déclarer l'occupation de leurs biens immobiliers

Si vous êtes propriétaire avez-vous pensé à déclarer le nombre d'habitants qui occupent vos biens immobiliers ?

C'est une nouveauté depuis le mois de janvier dernier et vous avez jusqu'à la fin du mois (30 juin à 23h59) seulement pour vous mettre en règle.

150 euros d'amende en cas de non-conformité

Alors que la taxe d’habitation sur la résidence principale est supprimée, elle reste applicable aux autres biens, et notamment les résidences secondaires. Même chose pour la taxation des logements vacants. C'est pour identifier ces locaux qui restent imposables que le gouvernement a mis en place cette obligation de déclarer le nombre d'habitants dans chaque bien immobilier. Ça s'appelle, tout simplement, la déclaration d'occupation des biens immobiliers et si ce n'est pas fait d'ici le 30 juin. une amende de 150 euros par bien est encourue.

Manque d'information

C'est pour cela que la maison France Services de Sancergues a décidé de lancer l'alerte en nous contactant, car beaucoup de propriétaires -et notamment ceux qui font leur déclaration en version papier - ne sont pas en règle. Ils n'ont pour beaucoup même pas entendu parler de cette nouvelle obligation. Mireille Soum, adjointe administratif et agente France Services à Sancergues : "Nous constatons un manque d'information énorme. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il faut faire cette déclaration" [...]Les personnes qui ont fait leur déclaration de revenus en ligne ont été invité à faire cette déclaration [d'occupation de biens] mais pas celles qui on fait une déclaration papier".

Déclaration en ligne ou auprès des maisons France Services

Cette déclaration peut se faire en ligne sur le site impots.gouv.fr mais aussi par téléphone au 08.09.401.401 ou enfin auprès de la maison France Services la plus proche de chez vous . C'est d'ailleurs cette solution qui est conseillée à toute personne ayant fait une déclaration de revenus sur papier.