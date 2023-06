France Travail, handicap, petite enfance : ce que contient le projet de loi "plein emploi" du gouvernement

Le gouvernement doit présenter ce mercredi en Conseil des ministres son projet de loi "plein emploi", qui doit donner naissance à France Travail, le successeur de Pôle emploi. L'exécutif mise sur cette transformation pour atteindre le plein emploi, soit un taux de chômage autour de 5% en 2027 (contre 7,1% actuellement). Ce texte prévoit un meilleur accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap ainsi que des mesures pour que la garde d'enfants ne soit plus un frein à la recherche d'emploi. Voici les principaux points du projet de loi "plein emploi".

Création de France Travail, un réseau et un opérateur

Le projet de loi prévoit tout d'abord la création du "réseau France Travail". Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la création de France Travail vise à mieux coordonner les acteurs du service public de l'emploi. Il s'agit en substance d'avoir une seule porte d'entrée pour toutes les personnes en recherche d'emploi ou rencontrant des difficultés d'insertion. Y compris les bénéficiaires du RSA, dont seuls 40% actuellement sont inscrits à Pôle emploi.

Ce réseau sera constitué par l'État, Pôle emploi (rebaptisé lui-même France Travail), les missions locales (jeunes), Cap emploi (handicapés), les collectivités territoriales, les organismes et associations d'insertion, les CAF, etc. Tous ces acteurs assureront les missions "d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion, de placement des personnes recherchant un emploi ou rencontrant des difficultés sociales". Pôle emploi s'appellera lui-même France Travail au 1er janvier 2024 et sera l'opérateur en chef de ce réseau. "Il ne s'agit pas de faire un big bang institutionnel mais de jouer collectif", a résumé jeudi la Première ministre Elisabeth Borne.

Un contrat d'engagement

Les demandeurs d'emploi seront orientés vers l'opérateur France Travail ou ses partenaires pour leur accompagnement "en fonction de leur niveau de qualification, leur situation au regard de l'emploi, leurs aspirations, et les difficultés particulières qu'ils rencontrent, notamment en matière de santé, de logement et de garde d'enfant".

L'objectif de l'accompagnement est l'accès à l'emploi, ou à défaut l'insertion sociale en cas de problèmes de santé ou de logement. Le demandeur d'emploi et son conseiller référent signent un "contrat d'engagement" qui définit cet objectif et l'intensité de l'accompagnement. Pour les bénéficiaires du RSA, c'est une référence aux 15 à 20 heures d'activités hebdomadaires (ateliers, formations, immersions, etc) actuellement expérimentées dans 18 départements. En mars 2022 , Emmanuel Macron (alors candidat à sa réélection) avait dit vouloir conditionner cette aide à "l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine à une activité facilitant l'insertion professionnelle, pour un meilleur équilibre des droits et devoirs". Pas formellement inscrites dans la loi, ces heures seront un objectif "adapté" à chacun, a précisé le ministre du Travail Olivier Dussopt.

Nouveauté dans le régime des sanctions, le versement du RSA pourra être suspendu temporairement en cas de manquement, jusqu'à ce que la personne respecte ses engagements.

Améliorer l'emploi des personnes handicapées

Le texte vise à améliorer l'accès des personnes handicapées à l'emploi dans le milieu ordinaire et cesser de les flécher d'emblée vers des dispositifs spécifiques.

Lorsqu'une personne recevra une reconnaissance du statut de travailleur handicapé (RQTH) accordée par une Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), celle-ci sera automatiquement transmise à France Travail. Les conseillers de France Travail recevront alors la personne pour déterminer son projet, ses besoins et l'environnement le plus adapté. Elle pourra être orientée vers une entreprise ordinaire, avec ou sans dispositif d'emploi accompagné, vers une entreprise adaptée ou vers le secteur protégé des Esat (établissements et services d'aide par le travail, qui relèvent du secteur médico-social).

Les MDPH ne pourront plus orienter d'emblée la personne vers un Esat, mais seulement sur préconisation de France Travail. Le projet de loi se donne pour mission d'aligner les droits des travailleurs des Esat sur ceux des salariés ordinaires. Ils resteront toutefois à l'abri du licenciement.

Renforcer l'accueil de la petite enfance

Le projet vise à ce que la garde d'enfants ne soit plus un frein à la recherche d'emploi. Les communes de plus de 3.500 habitants deviendront "autorités organisatrices" de l'accueil du jeune enfant, avec comme mission de recenser les besoins, informer les familles et construire l'offre. Un guichet d'information et d'accompagnement des parents sera également mis en place dans toutes les villes de plus de 10.000 habitants.

Le gouvernement veut créer 100.000 places d'accueil supplémentaires pour les jeunes enfants d'ici 2027, avec l'objectif d'aboutir à 200.000 d'ici 2030. Les jeunes enfants disposent actuellement de 458.000 places en crèche et 770.000 auprès d'assistantes maternelles. Il souhaite aussi renforcer la formation des professionnels et le contrôle des crèches.