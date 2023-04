France Travail doit remplacer Pôle Emploi et il y aura du changement pour les bénéficiaires du RSA

Les allocataires du RSA devront s'inscrire à Pôle emploi et effectuer 15 à 20 heures "d'insertion" par semaine.

En 2024, on ne dira plus Pôle Emploi mais France Travail, mais ce ne sont pas les seuls changements qui vont bouleverser le quotidien des Français à la recherche d'un emploi. Le rapport qui fixe les grandes règles de la future entité France Travail, que franceinfo a pu consulter , va obliger tous les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) à s'inscrire au chômage, et à avoir une activité, entre 15 à 20 heures "d'insertion" par semaine.

ⓘ Publicité

Thibaut Guilluy, le haut-commissaire à l’emploi à l'origine de ces propositions, insiste : les heures d'insertion ne sont pas des heures de travail pouvant s'apparenter à du travail gratuit. "C'est 15h ou 20h d'insertion", affirme Thibaut Guilluy. "Nous ce qu'on propose, c'est un choc de l'insertion, c'est de faire en sorte qu'il y ait un coach, un conseiller, qui ait vraiment du temps pour pouvoir les accompagner dans leur parcours de retour à l'emploi", résume-t-il à franceinfo.

"Des immersions d'entreprises, des stages, de la formation"

Comment se traduisent ces heures d'insertion ? Par "des immersions d'entreprises, des stages, de la formation pour pouvoir se former à un métier ou pour passer le permis de conduire", explique le haut-commissaire à l’emploi. Des "heures d'insertion" souvent non rémunérées, cela dépendra de la nature de l'activité, "comme n’importe quel actif, selon les dispositions du code du Travail". Des activités en tout cas obligatoires pour ne pas perdre une partie du RSA, soit 607 euros par mois pour une personne seule.

Il y aura cependant des exceptions, avance Thibaut Guilluy, car "chacun a un parcours singulier. Il y a des personnes qui ont des difficultés sociales, très profondes, des problèmes de santé, donc il faut pouvoir s'adapter."

Autre obligation, l'inscription à "France Travail". Une démarche nécessaire selon Thibaut Guilluy, car sur les 2 millions d'allocataires du RSA que compte la France, "seuls 40% sont inscrits à Pôle Emploi", affirme le haut-commissaire à l’emploi. Cette inscription permettra un meilleur accompagnement, selon l'auteur du rapport. "L'accompagnement qu'ils ont aujourd'hui, c'est trois contacts par an, e-mail compris, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent ?", précise Thibaut Guilluy.

Sur les 19 départements qui testent déjà le dispositif proposé par le rapport, l'un d'entre eux a finalement décidé de se retirer. Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a dénoncé fin mars, "la conditionnalité des aides sociales" qui selon lui représente "une grave entorse à notre République". "Le RSA est un droit social fondamental, qui ne saurait se mériter par un quelconque engagement dans un accompagnement intensif", avait affirmé le président de la Seine-Saint-Denis.

Changement de nom et interrogation sur les moyens humains

Selon le rapport transmis au ministre du Travail, la nouvelle entité "France Travail" n'aura pas simplement pour but de permettre aider les personnes en recherche d'emploi à en trouver un. Ce sera "l'équipe de France de l’insertion, de la formation et de l’emploi", avec comme ambition principale, de favoriser la coopération entre les acteurs qui interviennent dans ce secteur, "l’État, les collectivités et les partenaires sociaux..."

Changement de nom aussi pour les missions locales qui deviendront "France Travail jeunes". Le Cap emploi sera renommé "France Travail handicap". Le plan de transformation imaginé dans ce rapport va coûter "de 2,3 à 2,7 milliards d’euros de financements cumulés sur la période 2024-2026".

À lire aussi L'abandon de poste ne donne plus droit au chômage, selon un décret paru au Journal Officiel

Il faudra aussi renforcer les effectifs de Pôle Emploi si l'ambition est de suivre tous les allocataires du RSA, soit environ un million de profils supplémentaires à accompagner. Des sources concordantes, contactées par franceinfo, voient mal comment réaliser cette mission supplémentaire, alors qu'un conseiller gère en moyenne 450 chômeurs, ce qui ne permet pas un accompagnement individuel.