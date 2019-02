Franche-Comté : l'entreprise Solutia dans l'attente d'un éventuel plan de reprise

Franche-Comté, France

L'histoire se répète pour ces salariés du service à la personne de la vallée du Rupt (sur les hauteurs de Montbéliard). Il y a sept ans, leur entreprise Gardiéna avait été liquidée puis reprise par Solutia (une franchise qui détient près de 75 enseignes de service à la personne en France). Sept ans plus tard, c'est Solutia Besançon qui est placée en liquidation judiciaire. L'entreprise qui a son siège à Sainte-Marie près de Montbéliard emploie 111 personnels dans le Pays de Montbéliard, le Haut Doubs, Luxueil-les-Bains et Besançon, pour plus de 500 clients personnes agées.

Les salariés dénoncent une mauvaise gestion, la direction des coûts trop élevés

La liquidation judiciaire a été prononcée le 9 janvier dernier. Les salariées dénoncent une mauvaise gestion évoquant par exemple "un patron qui a ouvert des antennes, notamment dans le Jura, avant même qu'il n'y ait des clients" La représentante des salariées Françoise Raidron est amère. L'antenne franc-comtoise de Solutia a voulu grandir trop vite, selon elle "C'est ce qui l'a poussé à la chute".

Le directeur de Solutia Franche-Comté a une tout autre lecture. Pour lui, "l'entreprise a sombré en raison de charges supérieures à son chiffre d'affaire".

Audience ce mercredi 13 février pour un éventuel plan de reprise

Aujourd'hui, ce sont près de 500 clients personnes agées qui espèrent une solution, dont une bonne partie dans ce nord du pays de Montbéliard. Pour les salariés, l'histoire se répète, ce sont ces salaires non versés depuis décembre. Emilie Raidron avait la responsabilité de l'antenne Solution de Luxueil. Elle nourrit l'idée de créer une nouvelle structure à petite échelle pour reprendre l'activité. Mais avant cela, il faudra attendre que la justice se prononce sur un éventuel plan de reprise. Une audience est prévue ce mercredi 13 février 2019 au tribunal de commerce de Besançon.