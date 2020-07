Francis Graille, le président du club de football de l'AJ Auxerre

Francis Graille, l'AJ Auxerre est auditionnée ce matin à 11h par la DNCG, la direction nationale du contrôle de gestion. Comment sont les comptes du club dans ce contexte de crise sanitaire ?

On ne va pas dire que c'est au beau fixe, mais on en est pas loin. Maintenant, passer devant la DNCG, c'est toujours un examen délicat. Sauf pour les clubs qui ont des budgets faramineux, ce qui n'est pas notre cas. On espère passer cet écueil avec un avis favorable.

Le budget présenté sera équivalent à celui de l'an passé ?

On était à 24 millions d'euros l'année dernière, on est à 23 cette année. On maintien notre aide au centre de formation pour rester dans la catégorie la plus élevée, en Élite. Et la masse salariale des joueurs est à peu près identique à l'année dernière.

Finalement le Covid-19 n'a pas tellement impacté l'AJA financièrement ?

Si il a eu un impact sur le club. Mais les aides gouvernementales nous ont permis de passer ce cap difficile. Et puis on a fait de belles ventes, notamment celle de Marcellin qui est parti à Monaco (pour environ 10 millions d'euros). Tout cela explique que nous avons moins subi le contre coup de cette crise sanitaire.

James Zhou, le propriétaire de l'AJA a dû gérer sa société en Chine durant cette crise, qu'il a lui aussi subi de plein fouet. A-t-il parlé de diminuer ses investissements au sein du club ?

Alors je dirais que les investissements de James, sont déjà gelés depuis l'année dernière, puisque nous sommes en autonomie financière. Il nous soutien toujours, et sera toujours derrière nous. Donc il n'y a pas de soucis de ce côté là. Maintenant c'est à nous de faire en sorte de progresser, autant financièrement que sportivement, pour qu'on ait de moins en moins besoin de James. Et qu'on soit en autonomie financière totale. Mais ça , ça passe aussi par l'accession en Ligue 1. On va essayer cette fois encore d'aller le plus haut possible. Et pourquoi pas y arriver dès cette année.