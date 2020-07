"Un reconfinement provoquerait des faillites en cascade" pour Francis Palombi

Alors que les soldes débutent ce mercredi en France, Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France, était l'invité ce mercredi matin de France Bleu Gard Lozère (et vous pouvez retrouver ici l'intégralité de cet entretien). En début de semaine, il avait envoyé un SMS au président de la République pour lui dire "il faut imposer le masque" dans les lieux fermés. "Il faut absolument que l'État durcisse ses positions". Il a donc été entendu. Emmanuel Macron a annoncé mardi, lors de son interview du 14-Juillet, que le port du masque serait désormais obligatoire dans les lieux publics clos, à partir du 1er août.

Le masque, oui, mais dans deux semaines seulement. Francis Palombi comprend et patiente : "C'est long, mais il y a des contraintes administratives, législatives." En revanche, il insiste sur le fait que le port du masque est nécessaire aussi pour assurer une continuité de l'activité et une relance économique vitale.

"Un reconfinement, sur le plan économique, provoquerait des faillites en cascade, ce serait le drame des drames, déclare-t-il sur France Bleu Gard Lozère. Déjà que ce sera très dur. On ne sait pas comment les soldes vont commencer. Les consommateurs ne sont pas revenus tout à fait normalement dans les magasins. J'ai des remontées de toutes mes fédérations, c'est entre -20 et -40% de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. L'économie, la consommation, ne sont pas repartis normalement."

Francis Palombi salue le discours d'Emmanuel Macron : "_Le ton a été donné. Il a dit "on va vers le masque obligatoire", à très court terme. Bon, c'et vrai que j'aurais préféré que ce soit dès ce matin (mercredi), c'eut été un coup d'envoi très fort. Mais au moins le ton est donné_". Et il rappelle que "les petits commerçants ont été exemplaires. Dès le confinement, ils ont fermé les boutiques à la minute près. Et au déconfinement, ils ont procédé à la mise en place des mesures de protection, avec l'aide de l'État."