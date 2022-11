François Bonneau veut "protéger les concitoyens de l'inflation" en Centre-Val de Loire

Comment préparer un budget à une époque où les prix grimpent de plus en plus et où l'énergie coûte de plus en plus chère malgré les aides de l'Etat ? C'est tout l'enjeu qui se pose en ce moment pour la session délocalisée du Conseil régional du Centre-Val de Loire. Les élus se retrouvent à Châteauroux mercredi et jeudi pour adopter les grandes lignes des politiques à venir en 2023.

ⓘ Publicité

Des projets qui pourraient être reportés à cause de l'inflation

"Nous engageons la préparation d'un budget extrêmement offensif pour protéger nos concitoyens de l'inflation", promet François Bonneau, invité de France Bleu Berry. Il prend l'exemple de l'alimentation dont les prix flambent. "Je ne veux pas d'une facture de la cantine qui augmente de 13%. On va essayer de limiter à 3% pour les familles et la région prendra le reste", ajoute le président socialiste de Région. Pas question non plus de renoncer au soutien aux familles pour l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle.

En revanche, François Bonneau observe avec inquiétude la facture d'électricité pour la circulation des trains. "La SNCF nous demande 20 millions d'euros pour cette année. Et en 2023, il faudrait 60 millions d'euros de plus. C'est considérable et ça n'est pas tenable", prévient le président de région, qui en appelle à "la solidarité nationale de l'Etat" pour que la Région ne prenne pas seule en charge cette somme.

"Je ne veux pas arrêter des trains car c'est un service public"

Cette situation provoque des incertitudes sur l'une des promesses de François Bonneau : la gratuité des transports en commun dans toute la région pour les jeunes de 16 à 25 ans, le week-end. "Je garde espoir pour commencer à la mettre en place en septembre 2023 mais je ne peux pas l'assurer aujourd'hui. Il faut que ça soit possible sur le plan budgétaire", alerte le président de région.