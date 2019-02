François de Rugy a signé le projet qui prépare la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim

Volgelsheim, France

À Volgelsheim dans le Haut-Rhin, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique est venu signer le "projet de territoire" qui permet d'accompagner la reconversion économique de la région de Fessenheim. La fermeture de la plus vieille centrale de France qui est prévue d'ici l'été 2020 se fera en deux temps : un premier réacteur en mars et un autre en août.

Il y avait des élus français et allemands, mais aussi des responsables économiques.

Quatre axes de travail pour préparer la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire de France

Le projet de territoire s'articule autour de quatre axes : la création d'emploi, l'amélioration de la desserte de la zone, la transition écologique et l'innovation. Au départ l'État a annoncé une enveloppe de 10 millions, elle est complétée par 20 millions d'euros supplémentaires pour accompagner une trentaine de projets.

Les députes LR et le maire de Fessenheim ont organisé un comité d'accueil au ministre © Radio France - Guillaume Chhum

Le collectif Destocamine a manifesté avant la venue du ministre © Radio France - Guillaume Chhum

EDF a annoncé aussi 13 millions d'euros pour le projet de territoire. Le ministre a annoncé aussi sur le site de la centrale, la création d'un technocentre pour le démantèlement de Fessenheim mais aussi d'autres réacteurs.

Les premiers projets dans les tuyaux

Le projet phare c'est l'aménagement de la zone d'activité EcoRhena au nord de la centrale, une zone de 220 hectares pour accueillir des activités industrielles portuaires et fluviales. L'objectif est aussi de rétablir au plus vite la liaison ferroviaire entre Colmar et Fribourg pour faciliter les échanges franco-allemands.

Dans les tuyaux aussi faire du territoire une référence en matière de nouvelle ère énergétique, avec l'appel d'offre solaire spécifique pour développer 300 mégawatts soit 1/6 de l'énergie de la centrale nucléaire.