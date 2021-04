François Hamoud : de la rue au street art

Si vous passez à Auberives-sur-Varèze, vous pourrez découvrir une peinture le long de la route. Elle se trouve sur la Nationale 7, en direction de Péage de Roussillon, sur un poste transformateur Enedis. C'est François Hamoud qui peint depuis trois jours ce transformateur pour l'égayer, en accord avec la mairie.

Cet ancien SDF s'est lancé dans ce chantier de fresque et ce n'est qu'un début, pour François Hamoud : "Ca m'occupe parce qu'avec le coronavirus, je m'ennuie enfermé. Ici je suis dehors, à l'air libre, les gens passent et klaxonnent quand ils me voient peindre. Là c'est le premier transformateur que je réalise, c'est plus sympa de les décorer. J'ai dessiné un ange, des animaux, la nature pour égayer. Je ne sais jamais ce que je vais faire, ca vient au fûr et à mesure. Il faut que ce soit zen." Son prochain projet, peindre un mur de l'école de la commune : "Je vais proposer aux enfants de choisir des personnages, on va mettre l'alphabet et les chiffres dans une forêt ou une jungle avec des cascades."

François Hamoud est un ancien sans-abri, à l'âge de 13 ans il se retrouve à la rue : "Au lieu de faire des conneries je suis devenu artiste, ca m'a évité de somber dans les mauvaises choses. On voit pas le temps passer, on est ailleurs. Dans la rue je faisais des dessins pour des gens qui n'avaient pas de sous. J'ai eu plusieurs époques, quand j'étais gamin je signais en tant que fanfan, puis HF et maintenant Hamoud François. Maintenant que j'arrive à un niveau respectable, je ne suis pas parfait mais de toute façon rien n'est parfait dans la vie."

Sur la nationale 7, à l'entrée d'Auberives-sur-Varèze, François Hamoud peint un poste transformateur © Radio France - Romane Porcon