François Hollande à Dijon pour la présentation officielle de la Cité internationale de la Gastronomie et du vin

La Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon lève le voile. Une présentation officielle, qui a lieu à l’Hôtel de Ville de Dijon ce mardi 21 mars 2017 et à laquelle le président François Hollande prendra part.

C'est sa cinquième visite en tant que chef de l'État, François Hollande est attendu ce mardi 21 mars dans la cité des Ducs. Le président est déjà venu à Dijon pour découvrir le projet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Mais cette fois, le projet est dans sa dernière phase.

Le président François Hollande, ici à Dijon en juillet 2015 lors de la présentation du projet de la Cité de la gastronomie et du vin © Radio France - Stéphanie Perenon

Le maire de Dijon et président du Grand Dijon, François Rebsamen et Olivier Genis, le directeur général d’Eiffage Construction, vont présenter officiellement la Cité aux grands acteurs. Une cérémonie à laquelle le président de la République, François Hollande, a été convié. Il sera présent à l'Hôtel de Ville de Dijon.

La Cité internationale de la gastronomie et du vin occupera quasiment la moitié du site de l’ancien hôpital général, qui s’étend sur 6,5 hectares. Le centre du projet sera le « pôle culture et formation », sur plus de 20 000 mètres carrés, avec des espaces muséographiques, des salles de conférences, des ateliers, des boutiques, des restaurants et un pavillon des vins Des commerces et un équipement hôtelier compléteront l’ensemble.

Il y aura également un écoquartier de plusieurs centaines de logements, une résidence étudiante ainsi qu’un multiplexe cinéma.

