Cité de la gastronomie et du vin : "Dijon, future grande destination européenne et mondiale" pour le président Hollande

Le voile est levé sur la future Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon.La présentation officielle des différents acteurs du projet a eu lieu ce mardi 21 mars 2017 salle des États à l’Hôtel de Ville de Dijon, en présence du président François Hollande.

"Dijon une future grande destination européenne et mondiale" ce sont les mots du président François Hollande, prononcés ce mardi lors de la présentation officielle des grands acteurs de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon. Sa cinquième visite en tant que chef de l'État, et la dernière a-t-il déclaré dans un sourire, dans la cité des Ducs. Le président est déjà venu à Dijon pour découvrir le projet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Mais cette fois, le projet est dans sa dernière phase car la Ville de Dijon et le groupe Eiffage avaient convié à la mairie, les principaux acteurs du projet, devant une salle des Etats archi comble.

La salle des États archi comble pour la présentation officielle de la future Cité de la gastronomie et du vin à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Balade virtuelle en avant-première

Sur cette maquette virtelle, on découvre le futur hôtel 4 étoiles, mais aussi la prestigieuse école Ferrandi qui devrait accueillir une centaine d'élèves. Pour Grégoire Auzenat, son directeur adjoint, "Il y avait une évidence à nous associer à la création de la Cité internationale de Dijon, pour associer la cuisine au vin, et notamment au vin de Bourgogne".

Plus loin, se dessine l'éco-quartier, les deux cinémas, une vaste zone dédiée aux commerces mais aussi 1700m2 prévues pour des expositions.

Un projet culturel et de loisir

Car cette cité c'est aussi un projet culturel rappelle Jocelyne Peyrard, la présidente de la Chaire Unesco Vin et Gastronomie, également co-présidente avec le chef cuisinier 3 étoiles Eric Pras de la Maison Lameloise, du Comité d'Orientation Stratégique de la future Cité. "Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un projet culturel mais aussi de loisirs. La diffusion des savoirs vers le public le plus large."

Une maquette virtuelle sera proposée aux curieux à la Maison du projet qui ouvre ce samedi 25 mars 2017 à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Début des travaux d'ici la fin de l'année

Côté calendrier, les travaux doivent débuter d'ici la fin de l'année. Olivier Genis l'a confirmé hier, il est le directeur général d'Eiffage construction. "Nous nous retrouverons donc avant la fin de l'année pour la pose de la première pierre, pour un chantier qui va employer près de 600 personnes au niveau local, pour une aventure commune qui se poursuivra jusqu'en 2019."

Olivier Genis directeur général d'Eiffage Construction, ce mardi 21 mars 2017 à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Pour patienter le public pourra dès samedi découvrir cette future cité avec l'ouverture de la Maison du Projet, installée dans la Chapelle de l'ancien hôpital général. Elle ouvrira ensuite trois jours par semaine, les mercredi, samedi et dimanche, entre 14 et 18 heures. Vous pourrez y faire la visite des lieux grâce à la maquette virtuelle et y découvrir une exposition sur le projet et une présentation des fouilles qui ont eu lieu sur le site et du contenu pédagogique sur les vins de Bourgogne et les Climats.

Rappelons que le coût des travaux est estimé entre 150 et 200 millions d'euros.

