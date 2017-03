François Hollande inaugure l'usine Martin Dow à Meymac, ex-usine BMS installée grâce à Jacques Chirac

François Hollande est en Corrèze ce jeudi après-midi. Pour ce qui devrait être sa dernière visite officielle en tant que président, il inaugure l'usine Martin Dow à Meymac. Certains y verront un symbole : celle-ci n'est autre que l'ancienne usine BMS installée là grâce à Jacques Chirac.

C'était en 1990. Jacques Chirac alors député et ancien premier ministre de François Mittérand, gagnait une bataille entamée en 1988 avec le leader mondial du médicament pour le persuader de s'installer dans son fief à Meymac. Et Bristol-Myers Squibb a durant 20 ans fabriqué là notamment son médicament vedette le Dafalgan. Et surtout il y a employé 160 personnes. Mais en 2010 le groupe américain annonce un changement de stratégie et Meymac n'entre pas dans son plan. Il quitte le site mais participe tout de même à la recherche d'un repreneur.

Une reprise inespérée

Ce sera un laboratoire pharmaceutique algérien, Salem. La saignée est toutefois grande : ce dernier ne conserve que 27 des 160 salariés. Mais surtout cela ne dure pas. Salem est mis en liquidation judiciaire en 2015 avec à l'époque 37 employés. Il a fallu une forte mobilisation locale et, même discrètement, l'appui justement de François Hollande pour trouver ce repreneur, il faut bien le dire, inespéré. D'autant que le groupe pakistanais Martin Dow a de fortes ambitions de développement en Europe, pour commencer. Et le site de Meymac doit en être sa tête de pont.

Une centaine de salariés d'ici trois ans

Martin Dow Pharmaceuticals se positionne comme un sous-traitant du médicament. "On va fabriquer des médicaments de forme sèche, comprimés et poudres " précise le directeur du site Alain Schwenk. L'usine va également développer une unité de production de médicaments dits hautement actifs qui exigent des procédés très contraints. Une extension de l'usine est même déjà programmée à l'horizon 2020. Ce qui du coup devrait permettre un développement de l'emploi important. Le groupe envisage d'atteindre 100 salariés voire plus d'ici trois ans.