François Hollande : "Ma promesse à Florange a été tenue"

Invité exceptionnel de notre seconde émission spéciale ce mercredi, dédiée aux dix ans de l'annonce de la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal Florange : le président de la République de l'époque. François Hollande était ce mardi à Metz, pour un déjeuner-conférence au Cercle des Paraiges, au stade Saint-Symphorien, à l'occasion de la sortie de son livre, "Bouleversements", où il donne sa vision de l'actuel conflit en Ukraine et de ses conséquences sur l'ordre du monde. A cette occasion, François Hollande nous a accordé un entretien pour revenir, dix ans après, sur "l'affaire Florange".

France Bleu Lorraine : Le bras de fer avec Lakshmi Mittal il y a dix ans a été long, douloureux, compliqué. Est-ce que le sort des hauts fourneaux de Florange était finalement scellé d'avance ?

François Hollande : Non. Il a été gagné, ce bras de fer, d'une certaine façon, même si les hauts fourneaux, qui étaient déjà fermés quand je suis devenu président, n'ont pas rouvert. D'ailleurs, auraient-ils pu continuer à vivre dans le contexte que nous connaissons, contexte énergétique et contexte lié au réchauffement climatique ? Mais le bras de fer qui consistait à empêcher le plan social de se produire, nous l'avons remporté, après une lutte dont les syndicats portent la première responsabilité, mais aussi grâce à ce que nous avons pu faire avec l'Etat : qu'il n'y ait pas de licenciements, que les personnels soient reclassés, que certains puissent partir, même en préretraite, dans des conditions qui leur paraissaient favorables. Et puis, surtout, d'avoir un plan d'investissement qui puisse être bien au-delà de ce qui avait été conclu avec ArcelorMittal, puisque de 180 millions d'euros, nous sommes passés à 350 millions d'euros. Et s'il n'y avait pas eu la crise liée à l'Ukraine, il est possible que nous ayons créé encore davantage d'emplois.

On a l'image de vous à Florange en 2012, sur la camionnette : il y a eu une promesse qui a été faite et c'est pour cela que les ouvriers n'ont pas compris l'accord qui a été passé entre le gouvernement et Mittal. On vous a traité à l'époque de traître. Comment l'aviez-vous vécu ?

Je ne pense pas qu'Edouard Martin me visait en parlant ainsi, et d'ailleurs, il s'en est expliqué depuis. Mais quand je suis monté sur la camionnette à l'invitation des syndicats et notamment de la CFDT, ce n'était pas pour dire que les hauts fourneaux allaient rouvrir. Ma déclaration est très claire là-dessus. Il y a eu la loi dite Florange qui fait qu'aujourd'hui, elle permet d'éviter que sur des sites délaissés, il puisse y avoir un repreneur privé qui fasse une opération immobilière ou une opération financière.

"Florange ne pouvait pas vivre sans l'ensemble d'ArcelorMittal"

Mais cette loi Florange ne s'est pas appliquée à Florange...

Elle n'a pas pu s'appliquer à Florange puisqu'il n'y a pas eu d'abandon : il y a eu fermeture dans le même site. La question était posée de savoir si l'on pouvait céder une partie des activités d'ArcelorMittal à Florange et la dissocier du groupe ArcelorMittal. C'était une position. Si elle avait été suivie, elle aurait sans doute abouti à la fermeture pure et simple de Florange, en réalité, parce que Florange ne pouvait pas vivre sans l'ensemble d'ArcelorMittal. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Mais vous savez, ce qui est toujours redoutable, ce sont les effets d'image. Beaucoup de Français pensent qu'il n'y a plus rien à Florange. Les élus successifs de Florange s'en sont d'ailleurs alarmés en disant : "Venez voir ce qui se passe à Florange, il y a eu énormément d'investissements !". C'est aussi aujourd'hui une fierté que d'avoir une filière qui est parmi les plus modernes d'Europe. Il y a des emplois, 2200 emplois. Il y a des investissements considérables. Il y a eu la création d'un centre de recherches. Venez voir, parce que pour beaucoup, c'était le signe de l'abandon. Mais non, les hauts fourneaux n'ont pas rouvert, mais il y a eu une promesse qui a été tenue et des emplois qui sont là.

Les dissensions au sein du gouvernement étaient très fortes à l'époque, notamment entre Jean-Marc Ayrault et Arnaud Montebourg. Comment l'aviez-vous géré ?

Il n'était pas facile de gérer Arnaud Montebourg, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et Jean-Marc Ayrault faisait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire essayer de faire prévaloir un accord qui puisse être durable. Arnaud Montebourg a développé une position qui était celle de la nationalisation partielle. Nous l'avons donc regardée et moi, en tant que président, j'avais ce devoir d'évaluer une nationalisation partielle du site - je dis bien du site de Florange, je ne parle pas de la nationalisation totale d'ArcelorMittal qui aurait supposé des moyens financiers considérables, sans qu'on soit sûr de pouvoir assurer l'avenir d'ArcelorMittal en France. Donc la nationalisation partielle ne nous règlait pas le problème. C'est pour ça que nous avons récusé cette position, même si elle avait pu susciter un espoir. Parce que quand on entend le mot nationalisation, on se dit qu'il n'y aura pas de plan social. Il était préférable qu'il n'y ait pas de plan social, mais sans qu'il y ait besoin de nationaliser le site.

Dans votre cabinet à l'époque, il y avait un certain Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a joué un rôle dans cette affaire ?

Il a suivi le dossier. Il était assez lié à Arnaud Montebourg. Il était dans l'évaluation de ce qui pouvait être fait. Mais ce n'est pas lui qui a pris la décision. C'est moi.

"S'il n'y avait qu'un député RN à Florange, il pourrait y avoir un lien de cause à effet. Mais il y en a 89 en France"

Dans la vallée de la Fensch, Florange est passée à droite et Hayange est passée au Rassemblement National en 2014. Aujourd'hui, le député de la circonscription est un élu Rassemblement National. Est-ce qu'il faut y voir une conséquence de l'affaire Florange ?

Non, je pense que ce serait injuste de faire porter cette responsabilité à la décision que nous avons prise et que les syndicats ont réussi à obtenir. Hélas, les causes de la montée du Rassemblement National sont ce sentiment d'abandon, d'oubli, de colère à l'égard d'un système politique qui n'est pas, à leurs yeux, à la hauteur de ce qu'il devrait produire. S'il n'y avait eu qu'un député Rassemblement National à Florange, il pourrait effectivement y avoir eu une relation. Mais il y en a 89, il faut donc essayer de regarder plus large et se dire que c'est un sujet qui doit nous préoccuper hautement.

Le groupe ArcelorMittal s'engage aujourd'hui dans la décarbonation de son industrie, avec un important soutien de l'Etat et de l'Europe. Un groupe tel qu'ArcelorMittal a-t-il vraiment besoin de cet argent public dans cette stratégie ?

Qu'il s'engage dans la décarbonation, c'est ce que nous souhaitions. Les syndicats, et notamment la CFDT, avaient porté ce projet au niveau européen, pour qu'on aille beaucoup plus vite dans la décarbonation. Les personnels sentaient bien qu'on était au bout d'un cycle et qu'on ne pourrait plus continuer à faire fonctionner des hauts fourneaux, à polluer, à émettre du CO2, et qu'il fallait basculer vers cette nouvelle économie. Que l'Europe, parce que c'est sa vocation, soutienne le projet décarbonation, ça me paraît être tout à fait fondé. Est-ce que l'Etat doit compléter cela ? C'est une affaire de négociation avec le groupe, c'est-à-dire de contreparties qu'on doit poser. Et c'est toujours ce que nous avions fait avec ArcelorMittal. Il faut qu'il y ait des contreparties. Il faut qu'il y ait des engagements sur l'emploi et sur les investissements.

Vous vous trouvez en Moselle, comptez-vous aller à Florange ?

Non, aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Mais chaque fois que je suis en Moselle, et j'y suis souvent, je parle toujours de Florange, et je vais autant qu'il est possible sur ce terrain-là. Ça me paraît très important, justement, pour qu'il y ait un droit de suite. Que l'on puisse dire ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait et qu'on s'en explique. Moi, je préfère venir parce que c'est quand même plutôt à l'honneur de la politique.