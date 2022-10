François Ruffin et des députés LFI et PCF chez Total Normandie appellent à "réquisitionner les super profits"

Le député de la France insoumise François Ruffin a réclamé jeudi "la réquisition des super profits" devant les salariés de la plateforme TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher, près du Havre. Lors de cette AG, les grévistes ont reconduit la grève à main levée. Greve qu'à rejoint le syndicat Force Ouvrière ce mercredi.

Pascal Morel, le secrétaire général de la CGT en Seine-Maritime a remercié les syndicats qui rejoignaient le mouvement ou les autres militants d'entreprises voisines venus en soutien, mais la meilleure solidarité a-t-il déclaré au micro devant les grévistes, "c'est d'appeler partout à la grève , et généraliser cette colère !"

Après les prises de parole des représentants de Force Ouvrière, et de la CGT, les députés PCF et LFI ont pris la parole chacun leur tour. Sébastien Jumel (PCF) a redit ce qu'il avait dit à l'assemblée nationale " le PDG de Total n'a pas eu besoin de faire grève pour s'augmenter, le seul outil dont dispose les salariés c'est le droit de grève, et deuxièmement les français ne sont pas des cons, ils ont compris que les amis d'Emmanuel Macron sont de la finance, et les salariés de Total montrent le chemin à tous les salariés de France ! "

"Cela fait six mois qu'il devrait y avoir une réquisition des superprofits", a estimé le député insoumis. François Ruffin a dénoncé "le gavage, l'obscénité en haut et en bas, le rationnement", devant une centaine de salariés de TotalEnergies de la plateforme de Gonfreville, qui ont voté à main levée la reconduite de la grève. "On a des gens qui célèbrent tous les jours la valeur travail et tous les jours la maltraitent", a pointé le député de LFI. "Je vous dis mon inquiétude, c'est qu'on aille vers un déchirement de la nation", a déclaré M. Ruffin.

A ses côtés, le député PCF-NUPES de Seine-Maritime Jean-Paul Lecoq a abondé : "T_ellement ils ont honte, ils ont sorti cette nuit un amendement pour taxer temporairement les superprofits, temporairement_". "Ils sont obligés de faire ça tellement ça gronde dans notre pays", a estimé le député communiste. "La réquisition c'est facile (...) mais réquisitionner Pouyanné (Patrick Pouyanné, PDG de Total, Ndlr), c'est plus difficile pour l'obliger à négocier", a-t-il poursuivi.

En grève depuis le 27 septembre, le salariés réclament une augmentation des salaires de 10%, dont 7% pour compenser l'inflation subie en 2022, et 3% pour le partage de la richesse produite par le groupe Total, selon la CGT.