François Ruffin lance sa campagne auprès des salariés de Whirlpool à Amiens

Désormais officiellement candidat aux élections législatives dans la Somme, François Ruffin a mené sa première action de campagne ce vendredi. Il a choisi de venir soutenir les salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens, promise à la fermeture en 2018.

Le rédacteur en chef du journal satirique Fakir est en campagne. Et pour sa première action sur le terrain, le candidat déclaré aux législatives dans la première circonscription de la Somme a choisi de venir tracter sur le parking de l'usine Whirlpool d'Amiens, dont la fermeture a été annoncée pour juin 2018.

Entouré de ses soutiens de Picardie Debout, le réalisateur de "Merci Patron" est venu présenter ses principales mesures, notamment pour l'emploi. S'il a choisi Whirlpool, ça n'est pas un hasard : "malheureusement, c'était Bigard il y a six mois, il y a eu Goodyear, et maintenant vous. Il y en a marre que tout parte toujours dans les pays de l'Est" lance François Ruffin aux ouvriers de l'intersyndicale.

Les délocalisations dans le viseur

Le désormais candidat a rôdé ses arguments. Il y en a un qu'il aime mettre en avant : "si jamais on disait qu'il fallait délocaliser l'assemblée nationale en Pologne parce que les députés y sont plus compétitifs et moins chers, dès le lendemain, il y aurait une loi pour empêcher ça. Pour les ouvriers, cela fait quarante ans que ça dure et que rien n'est fait".

"Tu as raison" lance immédiatement l'un des syndicalistes présents. Et d'autres salariés de Whirlpool sont charmés par les arguments de François Ruffin, sa façon de défendre les entreprises ou encore de promettre d'être rémunéré au SMIC s'il est élu député. "Il dit ce qu'il pense des gens et j'aime bien parce que des faux-culs il y en a assez, et puis on peut avoir un peu plus confiance en ces politiques qui viennent du bas de l'échelle", estime Chantal, qui travaille à l'usine de sèche-linge depuis 19 ans.

Le bal des politiques

Mais Patrice Sinoquet, de la CFDT, reste sur ses gardes : "quelque part, il se préoccupe de nous, mais on a tellement de politiques qui sont passés ces derniers jours, on a vu à peu près tout le monde donc bon... On est preneur du fait qu'on s'apitoie sur notre sort, mais on essaie surtout de ne pas s'en mêler et de s'occuper de nous dans un premier temps".

François Ruffin lancera officiellement sa candidature le 17 février à Flixecourt. Les législatives, c'est pour les 11 et 18 Juin. En plus du réalisateur de "Merci Patron", Pascal Boistard chez les socialistes et Stéphane Decayeux pour Les Républicains sont également candidats dans la première circonscription de la Somme.