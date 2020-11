François Ruffin veut "des lois pour encadrer l'activité d'Amazon"

Plus de 22.000 personnes ont signés cette pétition. Des élus verts et de gauche, et des personnalités du monde de la culture. Lancée mardi, cette pétition encourage les consommateurs à ne pas passer par le géant du commerce en ligne pour les achats de Noël. La veille une tribune appelait à imposer une taxe exceptionnelle sur les ventes d'Amazon.

"Il faut des lois pour faire payer des impôts à Amazon"

"L'essentiel du chiffre d'affaire d'Amazon aujourd'hui passe par le Luxembourg et le Delaware pour échapper à l'impôts sur les sociétés" précise François Ruffin. "Le directeur, Jeff Bezos, refuse de dire combien il paye d'impôts sur les sociétés parce que c'est un chiffre tellement ridicule qu'il ne peut pas le dire."

"Je souhaite des lois pour mettre à égalité le petit commerce, le marchand de chaussures, le libraire, avec les vendeurs des plateformes. Il y a une injustice devant l'impôts et qui est accentuée avec cette crise sanitaire".

Il devrait y avoir un impôts Covid 2020

Il doit y avoir un impôts sur les profiteurs de crise, il y a les assureurs et la grande distribution. Il devrait y avoir cet impôts Covid pour redistribuer vers les entreprises les plus en souffrance.

"Ce qui me soucie dans la manière dont est gérée cette crise sanitaire, c'est qu'elle est gérée de manière solitaire et autoritaire par le sommet de l'Etat et sans discussion démocratique avec les gens."