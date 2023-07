Fraude fiscale : déclarez-vous vos revenus issus des sites Vinted, Leboncoin, AirBnB ou BlaBlaCar ?

Ces trois dernières années en Moselle, entre 2020 et 2022, 231 millions d'euros ont été récupérés par l'administration fiscale, au cours de 41.000 contrôles fiscaux effectués tant auprès des particuliers que des entreprises. Ces chiffres ont été révélés ce mardi, par le directeur départemental des Finances publiques de la Moselle, Etienne Effa, et le procureur de la République de Metz, Yves Badorc.

ⓘ Publicité

Lors de ces contrôles, plus de la moitié des contribuables (25.000) ont préféré immédiatement régulariser leur situation en cours de procédure, sans contester, ce qui accélère grandement les procédures, pour les 120 agents des Finances publiques qui sont dédiés à la lutte contre la fraude fiscale.

Fraude au fonds de solidarité

Les services ont eu à gérer certaines grosses affaires, comme celle, entamée en 2021, qui a porté sur 2 millions d'euros indûment perçus via le fonds de solidarité aux entreprises lors de la crise Covid. Le système, essentiellement implanté en Moselle, a eu des ramifications jusqu'en région parisienne, et impliquait des sociétés écrans. L'instruction, menée par la police judiciaire de Nancy, a amené les enquêteurs à placer une trentaine de personnes en garde à vue. Plusieurs sont actuellement en détention provisoire, dans l'attente de leur procès.

L'administration fiscale travaille en étroite collaboration avec la justice, et peut être amenée à porter plainte dans certains cas. En 2022, les fraudes au fonds de solidarité ont fait l'objet de 53 plaintes en Moselle. Un chiffre très au-dessus de la moyenne nationale (3.760 dossiers l'an dernier en France, soit 39 plaintes en moyenne par département).

Les ventes sur les sites de petites annonces sont des revenus !

Chose beaucoup plus répandue, et sans doute moins connue des contribuables : vous devez déclarer les revenus engendrés sur les sites de petites annonces en ligne , comme Vinted, LeBonCoin ou AirBnB. Les recettes obtenues via les sites de covoiturage comme BlaBlaCar sont également concernées.

La loi a défini des seuils : à partir de 3.000 euros de ventes cumulées ou 20 transactions par an sur la même plateforme, vous devez les inclure dans votre déclaration de revenus. Les plateformes sont, de toute façon, obligées de transmettre ces informations à l'administration fiscale. Elles l'indiquent clairement sur leur site .

Le site LeBonCoin indique à ses utilisateurs son devoir de transmettre certaines informations à l'administration fiscale. - Capture leboncoin.fr

Cela fait deux ans que ces plateformes ont obligation de déclarer les transactions de leurs utilisateurs aux finances publiques.

Intelligence artificielle

Sachez aussi que l'administration fiscale se dote de moyens de plus en plus modernes pour enquêter sur la fraude fiscale, en ayant notamment recours à l'intelligence artificielle. Il s'agit du "data mining" : la mise en commun d'un grand nombre de données. "Elles viennent de nos propres services, mais aussi des organismes de prestations sociales comme la Caisse d'allocation familiales", indique Etienne Effa, le directeur départemental des Finances publiques de la Moselle. "On regarde aussi les éventuels comptes à l'étranger, ou on compare les éléments patrimoniaux du chef d'entreprise avec les comptes de la société, par exemple".

Ces méthodes d'investigation, en place depuis maintenant quelques années, sont donc renforcées depuis peu par des outils d'intelligence artificielle, mais uniquement pour établir des listes de personnes ou d'entités qui présentent des incohérences dans leurs déclarations. L'humain reste le maître, explique Etienne Effa : "Ce sont des hommes et des femmes qui procèdent aux contrôles, et vous ne recevrez jamais un avis de redressement fiscal généré par de l'intelligence artificielle".

Cette année, les Finances publiques vont encore renforcer leurs effectifs sur la lutte contre la fraude fiscale, avec 8 nouveaux postes d'inspecteurs créés, et une troisième brigade dédiée a été mise en place en janvier dernier.