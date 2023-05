Fraude fiscale : le gouvernement dévoile ce mardi son plan de bataille

Le syndicat Solidaires finances publiques estime que l'ensemble de la fraude fiscale en France atteint entre 80 et 100 milliards d'euros par an.

Priorité affichée du gouvernement depuis le début de l'année, le plan de lutte contre la fraude fiscale de l'exécutif sera présenté ce mardi. Alors que le gouvernement entend s'attaquer à "toutes les fraudes", les mesures de lutte contre les fraudes sociales seront présentées "d'ici la fin du mois", a précisé sur BFM TV/RMC le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal.

Annoncée de longue date et initialement attendue pour la fin du premier trimestre, la présentation de ce plan a été reportée à plusieurs reprises. La lutte contre les fraudes constitue l'un des piliers de la stratégie gouvernementale de rétablissement des finances publiques, aux côtés de la croissance et de la maîtrise des dépenses publiques.

Le 22 février, dans un entretien au Parisien , Gabriel Attal avait indiqué que "les cas les plus graves de fraudes" comme "la sous déclarations de bénéfices fiscaux pour les entreprises, la sous déclarations de revenus, ou encore la fraude au crédit d’impôt pour les particuliers", représentent 5,5 milliards d'euros. La fraude à la TVA représente à elle seule, selon l'Insee, entre 20 et 25 milliards d’euros par an . Partie émergée de l'iceberg, les montants mis en recouvrement par le fisc après contrôle fiscal ont atteint en 2022 14,6 milliards d'euros, soit 1,2 milliard de plus qu'en 2021.

La fraude à la TVA ciblée

Ces dernières semaines, Gabriel Attal a commencé à égrener dans la presse certaines mesures du plan de lutte contre la fraude fiscale. Pour mieux lutter contre la fraude à la TVA, le gouvernement a ainsi décidé d'accélérer la mise en place de la facturation électronique entre les entreprises.

L'idée sera d'obliger les entreprises à relier leurs systèmes comptables à ceux de l'administration, pour mettre en place une sorte de prélèvement à la source des sociétés. Ce dispositif devait progressivement entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2024. Il sera finalement mis en place à partir du mois de juin 2023 pour les entreprises du CAC 40, puis d'ici 2026 pour les plus petites.

Le nombre d'officiers fiscaux judiciaires pourrait aussi être doublé d'ici à cinq ans, selon les recommandations d'une mission d'information du Sénat. La France compte actuellement une quarantaine de ces spécialistes de la lutte contre les fraudes. Les contrôles fiscaux ont de plus en plus souvent lieu sur la base du "data mining", les dossiers suspects étant repérés par des algorithmes. En 2022, 52% des contrôles des entreprises ont ainsi été engagés sur cette base, selon le ministère de l'Économie.

Le plan du gouvernement doit également prévoir des objectifs chiffrés de recouvrement "en fonction du type de fraude", a indiqué en mars Gabriel Attal à l'AFP, mais également une instance d'évaluation "afin de mieux connaître le niveau des fraudes" qui sont actuellement "très estimatifs". Le montant de la fraude fiscale en France ne fait en effet l'objet d'aucune estimation officielle, mais constitue potentiellement une manne de plusieurs dizaines de milliards à récupérer par l'État.

Solidaires finances publiques estime que l'ensemble de la fraude fiscale en France atteint entre 80 et 100 milliards d'euros par an, beaucoup plus que la fraude sociale qui s'élèverait à 20 ou 25 milliards, essentiellement pour du "travail non déclaré", selon le syndicat.

Des mesures à venir pour la fraude "sociale"

"La fraude aux cotisations sociales est estimée autour de 8 milliards d’euros" dont "autour de 2,8 milliards d’euros" de fraude "aux prestations sociales", selon le ministre des Comptes publics. "Un euro soustrait à la solidarité nationale, que ce soit un euro d'impôt payé qui n'est pas payé ou un euro d'allocation sociale reçue qui ne doit pas être reçu, c'est un euro qui est pris aux Français qui travaillent et paient des impôts pour avoir de meilleurs services publics."

Dans cette logique, des mesures de lutte contre les fraudes sociales seront présentées "d'ici la fin du mois". Elles comprendront la suppression du versement des allocations sur des comptes bancaires étrangers dès le 1er juillet. Le gouvernement souhaite pour cela croiser les fichiers des caisses de sécurité sociale avec celui des comptes bancaires et vérifier "systématiquement l’existence des personnes" qui bénéficient de ces allocations.

Bercy veut également mieux surveiller le versement des allocations "pour lesquelles il y a une condition de résidence en France" pour les personnes qui résident davantage à l'étranger qu'en France. Pour cela, le ministère envisage de travailler avec les compagnies aériennes pour tracer leurs allées et venues.