Frémissement chez Airbus, qui prévoit une augmentation des cadences de production à partir de l'été 2021

C'est peut-être un premier frémissement, dans un contexte global plus que morose : Airbus prévoit une augmentation de ses cadences de production pour l'A320 neo à partir de l'été 2021. L'avionneur se base sur plusieurs indicateurs, qui lui laissent penser à une reprise de l'activité, plombée en ce moment par la crise sanitaire du Covid-19. Pour pouvoir augmenter à nouveau ses capacités de production le moment venu, Airbus contacte ses sous-traitants, afin que ses derniers se tiennent prêts.

à lire aussi 1,9 milliards d'euros de perte nette pour Airbus au premier semestre

Un signe encourageant, mais qui laisse méfiant

Airbus prévoit de passer sa production de d' A320 neo de 40 appareils par mois actuellement, à 47. Une nouvelle encourageante pour l'avionneur, mais aussi pour ses sous-traitants, eux aussi durement touchés par la crise sanitaire. Lilian Alric, délégué CGT chez Ratier à Figeac (Lot) reste pour le moment prudent. Son entreprise, qui emploie près de 1 200 personnes, fabrique des THSA (des actionneurs de plans horizontaux, pièces mécaniques de l'avion) et des équipements de cockpit pour Airbus. Celui qui est aussi secrétaire du comité social et économique de Ratier à Figeac n'a pas encore été averti de la nouvelle par sa direction, et il reste prudent, même si "toute augmentation de commandes et de cadences, est effectivement bonne à prendre" reconnaît le délai syndical. Ce dernier précise toutefois que la production de 47 A320 neo par mois, cela reste moins que ce fabriquait Airbus avant la crise du Covid-19. À cette époque, 60 appareils étaient produits tous les mois, selon le délégué syndical.