French Fab Tour : comment attirer les jeunes et les salariés dans l'Industrie ?

Comment attirer des salariés, jeunes ou moins jeunes, dans l'industrie ? En France, 50.000 offres d'emploi dans ce secteur sont à pourvoir immédiatement comme l'a expliqué la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances Agnès Pannier-Runacher sur France Bleu Mayenne. Et pourtant les entreprises peinent à recruter. Le French Fab Tour, lancé à Laval ce mardi tentera donc de susciter des vocations. Ce village d'entreprises se déplace dans 60 villes.

Lorsque l'on visite les stands des entreprises sur le village French Fab, on est loin de l'image vieillotte de l'industrie avec des chaînes de montage dans une usine austère. L'industrie se modernise, et pour se rendre compte des nouveaux métiers, Pôle Emploi a mis à disposition des lunettes 3D dans lesquelles des élèves de l'IUT de Laval ont été plongés en immersion dans une société industrielle. "Je viens de découvrir le métier de chef de projet. On voit donc un bureau, l'environnement dans lequel il travaille, leurs collègues" explique Clémentine. "Je ne pensais pas que le numérique était dans l'Industrie. On peut travailler avec des ordinateurs, sur des logiciels. C'est complètement différent d'avant" ajoute Pauline, élève de l'IUT de Laval elle aussi.

"On a plus forcément besoin que de bras" Copier

De la construction navale à l'aéronautique en passant par la restauration, des filières peinent à recruter car les compétences demandées par les entreprises sont très précises. "On est plus sur des simples métiers d'opérateurs, on a aujourd'hui des profils de conducteurs de lignes" déclare Gisèle Helleux, la responsable des agences d'intérim Manpower à Laval et Château-Gontier. "On a plus forcément besoin que de bras. On a besoin de personne qui travaillent sur l'informatique, sur des changements mécaniques" termine cette professionnelle. D'ailleurs 80% de ces offres d'emplois concernent le domaine de l'Industrie.

"Aujourd'hui quelqu'un de qualifié a un emploi immédiatement. Les compétences numériques sont clairement incontournables dans ces métiers" - Clarisse Étourneau, directrice de l'agence Pôle Emploi Saint-Nicolas de Laval.

Sur le village French Fab des entreprises de haute technologie sont présentes. STMicroelectronics, implantée à Rennes et Le Mans par exemple. "Nous fabriquons des puces électroniques pour le domaine du spatiale, de l'automobile, des consoles de jeux. On intègre de l'électronique partout aujourd'hui. Nous travaillons pour Apple par exemple. On trouve nos composants dans le dernier capteur 3D du visage pour l'Iphone 10S" explique un des responsables, Alexandre Cerqueira. STMicroelectronics cherche à recruter régulièrement des techniciens de maintenance.

La solution c'est donc la formation, mais cela coûte cher et prend du temps. Pour casser l'image de l'industrie, Romain Charles ingénieur mayennais qui travaille à l'agence spatiale européenne a fait le déplacement à Laval sur le village French Fab. Car oui la conquête de l'espace est l'affaire de l'industrie. "Les humains sont curieux et essaient toujours d'aller plus loin. L'espace est une nouvelle frontière et on y viendra. On apprend déjà à y vivre". Quand on vous dit que l'Industrie se modernise ...

"Il faut une Industrie forte" explique Romain Charles ingénieur en aérospatiale Copier