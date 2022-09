Fréquentation des cinémas : c'est un "problème d'offre" pour le directeur du cinéma Le Forum de Sarreguemines

Les cinémas en France ne parviennent pas à retrouver leur fréquentation d'avant la crise sanitaire. Plus que la question des plateformes de streaming et du prix des places, Jean-Marc Carpels estime que c'est la qualité des films qui fera revenir le public dans les salles.

Les exploitants de cinéma sont actuellement en congrès annuel à Deauville. Des professionnels qui peinent toujours à remplir leurs salles, comme au temps de "l'avant Covid".

30% en moins par rapport à 2019

Une baisse sur les premiers mois de 2022 que Jean-Marc Carpels évalue à 30% par 2019. Pour le directeur du cinéma Le Forum à Sarreguemines et président du Syndicat des directeurs de Cinéma Rhin-Moselle, la principale raison à cette désaffection : "un problème d'offre." Si les grosses productions américaines sont en rendez-vous (Top Gun, Les Minions, Jurrasic World), Jean-Marc Carpels est plus sévère avec cinéma français qui n'est que "de temps en temps de qualité, pas toujours" tout en reconnaissant le succès actuel de "Revoir Paris" (avec à l'affiche Virginie Efira et Benoît Magimel). "C'est à nous de solliciter le public avec des propositions de qualité et on regagnera nos fréquentations d'avant Covid." La sortie du nouveau Avatar en décembre est ainsi attendue avec impatience.

De bons films pour faire de bonnes entrées

Le directeur du Forum reconnait les effets de la concurrence des plateformes de streaming telles que Netflix, Disney + ou Amazon Prime. "Il est clair que cela impacte notre fréquentation, on se porterait mieux sans" mais il relativise, rappelant que le cinéma a déjà su surmonter les DVD ou la vidéo à la demande. Jean-Marc Carpels n'élude pas non plus la question du prix des entrées. "Les prix de 13 ou 14 euros, on les voit peut-être dans certaines grandes villes, mais pas en régions" et ne concerneraient "qu'une partie de la clientèle" soit 20 à 25% du total. Pour les habitués, les offres d'abonnements, comités d'entreprises ou les cartes spécifiques pour les jeunes permettent de rejoindre "le prix moyens français qui est plutôt autour de 6 ou 7 euros."