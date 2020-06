Fréquentation des commerces à Bordeaux : « C’est irrégulier et irrationnel »

Les commerçants, restaurateurs et patrons de bar bordelais sont en pleine phase de reprise. Ils croisent donc les doigts pour que la pluie se fasse discrète ce weekend et ne freine pas les envies de terrasses ou de shopping. Interview avec Christian Baulme, président de la Ronde des Quartiers.

France Bleu : quel bilan tirez-vous depuis le 11 mai ?

Christian Baulme : La première semaine a été une bonne semaine, donc ça nous a fait croire qu’on allait repartir. La deuxième semaine de déconfinement a été mauvaise, il n’y a pas d’autre mot. Les commerçants ont un peu galéré. Maintenant ça s’est stabilisé mais c’est complètement irrégulier et irrationnel. On ne comprend pas pourquoi d’un seul coup ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Avec les restaurants et les cafés qui rouvrent, on s’attendait à ce que les gens reviennent mercredi. Ils ont revenus mardi. Ce sont des comportements qu’on ne connaît pas donc on ne peut plus faire de prévisions. Il y a des secteurs d’activité dans le commerce qui marchent bien, il y en a d’autres où c’est très très moyen. Il faut que toute la chaîne se remette en route parce que la France entière s'est arrêtée. Alors que beaucoup d’entreprises auraient pu ne pas s’arrêter, tout le monde a fait le choix de s’arrêter.

On espérait que ça aille un petit peu plus vite (...) On ne sait pas bien. Plein de choses nouvelles sont en train d’arriver, il faut qu’on les découvre.

Vous pensiez que ça irait plus vite ?

On espérait que ça aille un petit peu plus vite. Mais on va s’y faire. Le principe du commerce c’est de s’adapter en permanence. Heureusement les annonces du gouvernement sur le chômage partiel permettent d’amortir ce choc de reprise faible pour le mois de juin. On se dit aussi que les écoles rouvrent, que les gens ont plus de disponibilités. En venant travailler à Bordeaux, ils vont fréquenter les restaurants et les magasins donc tout ça va s’améliorer. Mais on s’aperçoit que ce n’est pas gagné. Il reste quand même du télétravail. On ne sait pas bien. Plein de choses nouvelles sont en train d’arriver, il faut qu’on les découvre.

On annonce un weekend morose niveau météo, c'est une mauvaise nouvelle ?

Je suis d’accord avec vous s’il pleut toute la journée. Mais s’il ne fait pas beau et qu’il ne pleut pas trop, c’est plutôt un temps super pour le commerce. Quand il fait trop beau, les gens partent. Quand il pleut, les gens ne viennent pas. Mais si le temps est gris avec peu de précipitations, ça peut être un bon samedi.