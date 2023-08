Fréquentation en baisse de 10% en moyenne cet été dans les restaurants de Loire-Atlantique

"Sur nos deux restaurants, généralement, entre le service du midi et celui du soir, on doit refuser entre 150 et 300 personnes par jour. Cet été, on a quasiment refusé personne", explique, en cette fin août, Alexandre Thiebaud. Lui et son épouse tiennent deux restaurants sur le quai qui longe le port du Pouliguen (Loire-Atlantique) - le café "Jules" et la crêperie "Le Bateau Ivre - : "ça montre bien qu'il y a eu une baisse d'affluence. Les gens ont plus mangé dans leur location."

Pouvoir d'achat et météo en berne

Selon lui, les vacanciers ont fait des arbitrages alors que les locations, le plein de la voiture reviennent plus cher et c'est parfois une sortie au resto qui en fait les frais. Fabrice Varlet, qui tient "La Pizza à la mer" trouve aussi qu'il y "a moins de monde dans les restaurants, c'est une certitude. Le pouvoir d'achat et le temps qui n'était pas forcément très, très bien " Mais il relativise, car cet été moyen vient après "une très, très belle avant-saison. Avril, mai, juin, c'était vraiment très, très bien. Ça compense."

L'Umih 44 (union des métiers et des industries de l'hôtellerie) a sondé ses adhérents en cette fin d'été et selon les retours reçus par l'organisation patronale, la fréquentation, cet été, est -en moyenne- en baisse de 10% par rapport à l'été 2022. "Un chiffre que l'on retrouve ailleurs en France", précise Alexandre Thiebaud, vice-président de l'Umih 44 et membre du bureau national. Mais il rappelle que 2022 et 2021 furent des étés qui ont très bien marché, juste après l'époque Covid et donc une soif de sortir, de consommer. "Notre référence, c'est plutôt 2018-2019 et là, en fréquentation, on est stable, voire en légère progression."

Moins de couverts et des clients qui regardent à la dépense

Et quand les clients viennent, ils font globalement plus attention, renonçant à l'apéro, au verre de vin ou au dessert, par exemple. "Notre ticket moyen est en baisse de 10%", indique Alexandre Thiebaud. Cependant, selon lui, les restaurants type crêperie, pizza ou snack - avec des plats moins chers - s'en sortent mieux.

Nombreux sont les restaurants qui reconnaissent avoir été contraints ces derniers mois d'augmenter leurs tarifs. Leurs établissements font aussi face à des produits, une énergie, des charges type loyer et assurance, en hausse. Il y a aussi eu des augmentations de salaires et les prêts garantis par l'État en raison du Covid qu'il faut rembourser. "Forcément, à la fin de l'année, je pense que les bilans 2023 ne vont pas être terribles, en terme de rentabilité", conclut Alexandre Thiébaud.

