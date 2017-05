Fréquentation en baisse pour la Foire de Poitiers

Une fréquentation en baisse encore cette année. La Foire de Poitiers a été boudée par les visiteurs. Ils étaient un peu plus de 65 000, c'est un peu moins que l'année dernière, une année déjà jugée décevante.

Mais que se passe-t-il à la Foire de Poitiers ? Les animations sont nombreuses et gratuites. Théâtre, concerts, village gourmand ou encore fête foraine et pourtant elle ne semble pas attirer les foules. Un peu plus de 65 000 visiteurs cette année c'est moins que l'année dernière.

Environ 65 000 visiteurs

Pourtant déjà lors de l'édition précédente, la fréquentation avait chuté passant de 90 000 tickets en 2015 à 70 000 en 2016. La pluie avait alors été accusée, mais cette année le soleil est magnifique et les visiteurs toujours aussi peu nombreux. Les exposants déçus ont même fermer leur stand certains jours. Une manière aussi de protester, alors qu'ils ont investi des sommes importantes dans la location de leur emplacement.

On n'est pas encore mort ! - Marc Halpert, directeur du parc des expositions

Une situation qui ne décourage pas pour autant le directeur Marc Halpert. "Elle a plus de 80 ans cette foire donc elle peut continuer, simplement elle doit se transformer". Il évoque différentes pistes comme un réaménagement possible des halls. "On peut aussi se concentrer sur certains points comme le cinéma. On pourrait inviter une star, un metteur en scène ou organiser des prix, ce sont des exemples de ce qu'on peut encore changer ! On n'est pas encore mort."