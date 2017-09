Fréquentation en forte baisse pour la Foire de Pau

Une fréquentation en baisse encore cette année. La Foire de Pau a enregistré près de 65 000 visiteurs, c'est moins que l'année dernière, une année déjà jugée décevante.

Les animations sont nombreuses, l'entrée est gratuite avant 13h, il y a un village gourmand mais pourtant rien y fait, la fréquentation continue de baisser à la Foire de Pau. 65 000 visiteurs cette année sur les 9 jours de foire, c'est moins que l'année dernière, où il y avait déjà eu une chute de fréquentation avec seulement 73 000 entrées.

Environ 65 000 visiteurs

Lors de l'édition précédente, la fréquentation avait chuté passant de 83 000 visiteurs en 2015 à 73 000 en 2016. L'inauguration de la foire par le Premier ministre, Edouard Philippe, n'a pas attiré plus de visiteurs.

"Cela fait 28 ans que je tiens un stand ici, cette année c'était le désert, les allées étaient vides, il faut tout repenser pour l"année prochaine" Bernard Minvielle-Debat, un exposant à la foire de Pau

Comme l'an dernier, les organisateurs expliquent cette baisse par des journées pluvieuses mais pas seulement. Bien conscient que le concept s’essouffle, les organisateurs prévoient d'apporter de profondes modifications pour l'année prochaine. Plusieurs pistes sont évoquées comme un réaménagement possible des halls et le déplacement de la scène et du village gourmand.