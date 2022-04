Fréquentation record pour Escale à Sète 2022

La fête est finie à Sète depuis trois jours, et c'est déjà l'heure des bilans pour la grande manifestation nautique. Et tout le monde a le sourire. Escale à Sète a rassemblé entre 350 et 400 000 visiteurs sur une semaine. C'est 50 à 100 000 visiteurs de plus que la précédente édition il y a 4 ans. Ce ne sont que des données provisoires.

D'ici un mois, le comptage sera plus précis grâce à l'étude Flux Vision qui s'appuie sur le bornage des téléphones. La chambre de commerce publiera aussi une étude sur les retombées économiques. Sur les 120 bateaux, on pouvait en visiter 9, au total ils ont rassemblé 30 000 personnes.

Une vrai parenthèse d'insouciance

Contrairement aux précédentes éditions, le public n'est pas venu que pour voir les bateaux, mais pour tous les à-côtés. Les concerts de musiques et les ateliers ont remporté un franc succès. La fréquentation s'est ainsi étalée sur toute la journée et pas seulement sur les horaires d'ouvertures des visites des bateaux.

"Tout le monde était emballé, nous avons été servi par une météo exceptionnelle, c'est une énorme satisfaction" explique Wolfgang Idiri l'organisation d'Escale à Sète. "Après l'annulation de la manifestation il y a deux ans, nous avons encore travaillé dans des conditions très particulières pour préparer cette édition 2022 en raison du contexte sanitaire, c'est donc une vraie parenthèse d'insouciance"

Rendez-vous est donné en 2024 pour une nouvelle édition qui se déroulera du 26 mars au 1er avril.

