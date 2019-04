Fréquentation touristique en hausse cette année pour le week end de Pâques dans les deux Charentes

C'est un week end qui donne souvent la couleur de la saison touristique à venir : le week end de Pâques se referme ce lundi 22 avril 2019. Les visiteurs ont été nombreux dans les deux Charentes. Il n'y a pas encore de bilan chiffré officiel, mais la tendance est à la hausse selon Charentes tourisme. Un bon signe pour la saison à venir. L'organisme recense d'ailleurs déjà 2 à 3% de demandes de réservations en plus pour la saison estivale par rapport à l'année dernière dans les gîtes, les maisons d'hôtes, ou encore les campings.

Le week end de Pâques, moment stratégique pour les commerçants de l'île de Ré

Pour les commerçants de l'île de Ré, le week end de Pâques est un indicateur de la saison à venir. "Ça nous donne la couleur pour la saison estivale" indiquent plusieurs d'entre eux. À Saint-Martin-de-Ré, ils sont quasiment unanimes : la saison commence bien, car il y a eu plus de monde que l'année dernière. Une belle fréquentation qui peut s'expliquer de plusieurs manières "_Il y a la météo, qui a été plutôt clémente : ni trop chaud, ni trop froi_d" commente Even Lemoine, qui tient un magasin de souvenirs en centre-ville. "_Cette année, Pâques est tombé pendant les vacances scolaires. Les trois zones étaient en congés à ce moment l_à" ajoute Martine, qui gère une boutique de vêtements et de bijoux dans la même commune.

La fréquentation des commerces de Saint-Martin-de-Ré a été plus forte que l'année dernière en ce week end de Pâques © Radio France - Manon Klein

Le week end de Pâques, c'est aussi souvent une phase de test pour les commerçants qui jaugent la popularité de leurs produits et qui ajustent ensuite : "On ajuste nos stocks (...) d'ici une dizaine de jours on recontactera nos fournisseurs pour demander soit d’accélérer la cadence, soit de reculer, soit d'annuler sur tel ou tel produit" explique Even Lemoine.