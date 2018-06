C'est une énorme et une très bonne surprise : malgré deux mois de grève perlée des cheminots, les premiers chiffres de la saison touristique dans la métropole de Tours sont très positifs. Les ponts et le soleil du mois de mai ont dopé la fréquentation touristique.

Indre-et-Loire, France

Contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, la grève des cheminots n'a pas découragé les touristes de venir découvrir la métropole de Tours. Par rapport au mois de mai 2017, tous les indicateurs enregistrent une très forte hausse en mai 2018 :

+9% de nuitées dans les hôtels

+17% dans les campings,

Beaucoup plus de monde aussi sur le parcours de la Loire à Vélo : +20% de passage à Savonnières et même +25% à Tours

Les visites dans les monuments comme le château de Villandry ou le prieuré de Saint Cosmes ont également augmenté de plus de 24%

Seules les entrées dans les musées sont en baisse, mais c'est parce qu'elles avaient été dopées par l'ouverture du Centre de Création Contemporaine, en mai 2017.

Dans les campings et les hôtels, la hausse de la fréquentation est d'ailleurs encore plus forte pour la clientèle étrangère que pour la clientèle française

.Il faut dire que le mois de mai a bénéficié de tous les atouts : une météo plus clémente que la normale, et surtout quatre possibilités de faire le pont, grâce au premier mai, au 8 mai et à l'ascension, auxquels est venue s'ajouter la Pentecôte, qui habituellement tombe au mois de juin. Juin, qui sera sans doute nettement moins bon pour les professionnels du tourisme, puisqu'il a fait un temps très pluvieux.

Avoir 20% de hausse sur toutes ces activités touristiques, c'est complètement exceptionnel. C'est même pas loin du jamais vu, donc c'est très encourageant" Christophe Bordier, chargé des études Tourisme à Tours métropole Val de Loire

Selon les premiers éléments disponibles, cette tendance positive a été observée sur l'ensemble du département