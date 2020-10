Fréquentation touristique meilleure que prévue cet été dans les Pyrénées-Orientales

C'est ce qu'on appelle "sauver les meubles" : la fréquentation touristique est en baisse cet été dans les Pyrénées-Orientales, mais par rapport aux craintes immenses du début de saison, les professionnels du tourisme limitent la casse. En juillet-août, le nombre de nuitées (12,5 millions) recule de seulement 8% par rapport à l'année dernière.

« Avant la saison, nous étions très inquiets, pour ne pas dire catastrophés », reconnait Hermeline Malherbe, la présidente du conseil départemental. « Au final, c’est moins catastrophique que prévu. Pour autant, c’est une mauvaise saison et les professionnels souffrent ».

Moins de vacanciers étrangers

Pour la première fois cette année, l’agence de développement touristique des Pyrénées-Orientales dispose de chiffres de fréquentation très précis, grâce à un partenariat avec l'opérateur Orange. Le bornage des téléphones portables permet de connaitre le nombre de touristes, leurs déplacements dans le département, et leur provenance (grâce à leur adresse de facturation).

Premier enseignement : les vacanciers français ont répondu présent cet été, ils étaient presque aussi nombreux que l'année dernière (-2%). Ce sont les étrangers qui ont manqué à l'appel (- 28%).

La montagne fait le plein

Grand perdant de l’été, le secteur du Vallespir et des Albères voit sa fréquentation s’effondrer (-16%), notamment à cause des curistes qui ne sont pas venus. Le nombre de nuitées est également en forte baisse à Perpignan (-13%), sur le littoral (-12%) et la Vallée de l’Agly (-10%)

Comme on le pressentait, nombre de vacanciers ont voulu éviter les bains de foule et privilégier le tourisme vert, dans l’arrière-pays. Le secteur du Conflent et des Aspres tire son épingle du jeu (+2%). Et les Pyrénées catalanes sont plébiscitées : le nombre de nuitées s’envole de 14%, et la fréquentation étrangère de 50%.

Avenir incertain

Malgré tout, cette saison estivale moins catastrophique que prévue ne suffit pas à rattraper le manque à gagner du printemps. Depuis le début de l'année 2020, la fréquentation touristique est en baisse de 25% dans les Pyrénées-Orientales. Pire encore, le nombre d’excursionnistes chute de 35% (ceux qui viennent pour la journée depuis les départements voisins).

Concernant le mois de septembre, les premières tendances laissent entrevoir une baisse de fréquentation entre 10 et 15%. Et la situation sanitaire incertaine ne donne pas une grande visibilité aux professionnels pour la fin de l’année.

« En tout cas, s'il y a une grande leçon à retenir, c'est que le département a su attirer des centaines de milliers de touriste cet été, sans que cela n’entraîne de conséquences sur le plan sanitaire », analyse Jean-François Bey, le président de la confédération de l’hôtellerie de plein air dans les Pyrénées-Orientales. « Grâce à leur sérieux et leur professionnalisme, les acteurs du tourisme ont été à la hauteur. Les autorités, qui ont mis beaucoup de temps à autoriser la réouverture de nos établissements, devront s’en souvenir. »