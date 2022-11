Fréquentation touristique record à la Toussaint à Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Côte d'Azur continue d'attirer

Jean-François Dieterich, maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, a le sourire. Sa commune a attiré beaucoup de touristes au mois d'octobre.

"Le mois d'octobre a été largement très supérieur aux prévisions. Nous avons des chiffres de fréquentation en hausse de 15% par rapport à 2021, et de 19% par rapport à 2019. Je crois qu'on peut parler d'année record."

Selon le maire, les commerçants locaux ont également des chiffres "plus qu'éloquents". "L'hôtellerie atteint 81% de fréquentation au mois d'octobre, et plus de 70% pour les vacances de la Toussaint. C'est une fréquentation hors normes."

Ce sont en majorité des Français qui sont venus à Saint-Jean-Cap-Ferrat. La commune a aussi accueilli beacoup d'américains, d'anglais, d'allemands, de canadiens, de scandinaves, et, bien sûr, d'italiens.

"L'attractivité habituelle de la ville est renforcée par l'ensoleillement cette année. Le tourisme est un tourisme de qualité qui porte ses fruits" appuie Jean-François Dieterich.

Des chiffres qui corroborent ceux de l'observatoire du tourisme de la Côte d'Azur, qui évoque une occupation d'environ 60% à la Toussaint dans les hôtels du littoral.