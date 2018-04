Deux patrons témoignent des difficultés qu'ils traversent actuellement avec la grève du rail : les carrières Kléber Moreau à Mazières-en-Gâtine. Et la Fiée des Lois, producteur et embouteilleur d'eau minérale et de vin à Prahecq.

Mazières-en-Gâtine, France

On parle beaucoup des voyageurs impactés par la grève à la SNCF... Autre conséquence moins médiatisée : avec le mouvement social perlé, le fret ferroviaire tourne au ralenti ! Cela commence à poser des difficultés aux entreprises poitevines qui convoient une partie de leurs marchandises par le rail. C'est le cas de la Fiée des Lois, producteur et embouteilleur d'eau minérale et de vins basé à Prahecq près de Niort.

700.000 litres de vin n'a pas pu être embouteillé

"Cette semaine, le train qui livre le vin en vrac en provenance du Sud de la France n'est jamais arrivé. Ce sont _700.000 litres de vin_, plus d'un million de bouteilles, qui ne pourront pas être livrées" regrette Pierre Scohy, le PDG de la Fiée des Lois. L'entreprise a pu éviter pour l'heure le chômage technique en affrétant en urgence des camions-citerne. "Mais la situation ne pourra durer si la grève dure" estime le patron qui livre du vin, notamment, pour Intermarché, soit 2.500 points de vente en France.

Les carrières des Deux-Sèvres touchées de plein fouet

Même son de cloche chez le producteur de granulats Kléber Moreau à Mazières. "Nous transportons entre 25 et 50% de notre marchandise par le train. En ce moment, nous sommes à 2 trains sur 4 qui ne roulent plus chaque semaine. Au-delà de 100 km, ça ne vaut même pas le coup de livrer la marchandise par camion, le prix serait trop prohibitif" explique Bruno Henry, le directeur.

Certains chantiers pourraient ne pas être livrés

"Ce qui est le plus regrettable, c'est que nous allons attaquer la grosse saison avec les chantiers de travaux publics qui redémarrent après l'hiver, et que nous ne seront pas en mesure de leur fournir le gravier nécessaire..." soupire le PDG. Au niveau national, ArcelorMittal, premier client de Fret SNCF, pourrait, en raison de la grève, ne plus faire transporter, au moins en partie, ses productions sidérurgiques par train.