Fret ferroviaire : en Champagne-Ardenne, le privé finance la maintenance des lignes

Avant d'engager plus de 21 millions d'euros de travaux de modernisation sur 8 petites lignes de frêt champardennaises, la SNCF Réseau, l'Etat et les collectivités ont demandé aux entreprises utilisatrices de financer leur maintenance pendant 10 ans.

"Ce n'est pas la peine de mettre de l'argent public pour faire des travaux s'il n'y a pas de trains qui roulent". La formule de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes et vice-président du Conseil régional du Grand-Est résume la philosophie qui procède désormais à la modernisation des lignes capillaires de fret, les plus petites et les moins rentables, celles qui ne servent qu'au transport de marchandise.

Avant d'engager des travaux de modernisation, Etat, SNCF Réseau et collectivités ont sollicité les entreprises utilisatrices de ces lignes et leur ont demandé de participer au financement de leur maintenance sur 10 ans. Ce sont les clients qui prennent en charge le débroussaillage, les tournées de surveillance et quelques interventions d'entretien de la voie.

La redevance de 2 euros par train et par kilomètre est loin des 17 euros qu'il faudrait pour être rentable", justifie Camille Charlet, en charge de la remise à niveau des lignes capillaires fret dans le Grand-Est pour SNCF Réseau.

Un accord a été trouvé pour 8 des 12 lignes capillaires de fret champardennaises. Comme les entreprises se sont engagés sur 1,85 millions d'euros, SNCF Réseau, l'Etat et les collectivités ont lancé un programme de rénovation des lignes de 21 millions d'euros jusqu'en 2019. "On essaye de trouver des solutions pour la ligne de Vouziers", atteste Jean-Luc Warsmann.

L'exemple d'Arcelor-Mittal sur la ligne Pont-Maugis-Mouzon

Sur les 13 kilomètres de voies entre Pont-Maugis et Mouzon dans les Ardennes, les équipes sont à pied-d'oeuvre pour remplacer 3200 traverses et renouveler 500 mètres de voies en début de ligne et sur les deux passages à niveau. Montant des travaux : 1,208 million d'euros.

Une seule entreprise utilise la ligne : l'usine Arcelor-Mittal de Mouzon. C'est donc à Arcelor-Mittal que l'on a demandé de mettre la main à la poche pour l'entretien des voies. Financer l'infrastructure ferroviaire, c'est un changement de logique, admet le directeur du site Robert Thoral : "Pour les routes, c'est la collectivité et les impôts qui financent !".

Arcelor-Mittal a consenti à payer 30 000 euros par an pour ne pas revenir en arrière. De 2004 à 2011, l'ensemble des transports se faisaient en camion, avec la contrainte d'organiser de nombreux mouvements de véhicules sur un site étroit et de ne dépendre que d'un seul mode d'approvisionnement.

Le transporteur contribue aussi

Aujourd'hui, Arcelor-Mittal affrète 500 trains par an, pour 300 000 tonnes de marchandises transportées. ""On vient ici 5 fois par semaine et à chaque fois, ce sont deux salariés qui sont mobilisés", explique Paul Hodgson, le directeur de CFL Cargo France. Pour conserver son marché et préserver son activité, le transporteur ferroviaire choisi par Arcelor-Mittal a donc lui aussi accepté de contribuer financièrement à la maintenance de la ligne.

Arcelor-Mittal et CFL Cargo y consacre 30 000 euros chacun par an. "On va aussi gagner du temps", explique le directeur opérationnel de CFL Cargo. "Après les travaux, on pourra rouler à 40 km/h sur toute la ligne au lieu de 20 par endroits aujourd'hui", conclue Ghislain Bartholomé.