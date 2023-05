Frigos partagés à Saint-André-de-Cubzac : "C'est triste tellement ça marche"

C'est une solution anti gaspi, c'est aussi l'occasion de permettre aux habitants les plus modestes de profiter de repas gratuits. La ville de Saint-André-de-Cubzac a décidé de mettre en place des "frigos partagés". Tout les repas qui ne sont pas consommés dans les cantines scolaires de la ville sont mis en bocaux et placés, le jour même, dans ce réfrigérateur solidaire. Si l'initiative a toujours eu de bons échos, elle fait face, en cette période d'inflation, à une demande de plus en plus forte. Selon Laurence Pérou, la maire adjointe chargée de l'éducation, un public se dessine : "Beaucoup de femmes seules, pas toutes jeunes, des familles monoparentales, beaucoup de personnes âgées, juste avant la retraite ou avec des toutes petites retraites. Ponctuellement, ça peut être aussi des familles qui sont un peu en difficulté si l'un des deux perd son travail ou à cause d'un divorce."

Le menu de ce lundi 15 mai au frigo partagé de l'école Pierre Dufour de Saint-André-de-Cubzac : carottes râpées et échine de porc rôtie © Radio France - Laëtitia Heuveline

"Ça me permet de manger un peu plus de légumes, un peu plus aussi tout simplement"

L'idée a été concrétisée en 2019 après un constat alarmant : six tonnes et demies de déchets par an dans la commune, dont beaucoup de nourriture. Depuis 2018, et la loi Egalim , il est possible pour les collectivités de donner, Saint-André-de-Cubzac s'est donc lancée dans l'aventure et à terme ces frigos vont permettre selon la ville de donner quatre tonnes de nourriture. Sur les cinq écoles de la commune, quatre sont reliées à un de ces réfrigérateurs urbains, et la dernière le sera très rapidement. Une initiative qui permet à Sophie de s'alimenter : "Ça me permet d'équilibrer mes repas, tout ce que je ne peux pas acheter, le pain par exemple, j'en suis réduite à ne pas pouvoir acheter le pain, je n'achète pas de légumes, les féculents les donnent déjà... Ça me permet d'équilibrer les prix, de manger un peu plus de légumes, à manger un peu plus aussi, tout simplement" avoue cette quinquagénaire avec une toute petite pension d'invalidité, qui, malgré son loyer de 200€ par mois, n'arrive pas à joindre les deux bouts.

Un espace pour les dons en tous genres aménagé à côté du frigo partagé de Saint-André-de-Cubzac © Radio France - Laëtitia Heuveline

Ce système fonctionne extrêmement bien "c'est triste tellement ça marche" lâche Laurence Pérou, à tel point que de très nombreuses collectivités ont contacté Saint-André-de-Cubzac pour se renseigner sur le modèle. L'idée vient d'être mise en place à Saint-Maixent-l'Ecole dans les Deux-Sèvres , sans doute bientôt aussi en Bretagne ou à Strasbourg.