Marseille, France

Le thermomètre va chuter dans le Var et les Bouches-du-Rhône à partir de lundi selon Météo France. Avec ce froid glacial qui arrive, on a envie de mettre les radiateurs à fond mais attention à la mauvaise surprise à la fin du mois quand la facture du chauffage tombe. Dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille, certains habitants n'ont pas le choix financièrement et ont des petites techniques pour ne pas augmenter leur facture. Marik vit avec le RSA, alors le chauffage il ne l'allume qu'une heure ou deux quand il rentre chez lui et s'en sort avec une facture de 40 euros par mois.

La nuit j'éteins le chauffage et je dors avec trois couvertures pour ne pas que la facture augmente. Marik

"On mange plus chaud, des soupes, des pots au feu et on se couvre à la maison et sous les portes on mets des protections parce qu'il y a toujours des courants d'air." Daniel

Pour certains le chauffage c'est essentiel, Brigitte est concierge dans une école. Avec du chauffage électrique et un appartement mal isolé, elle dépense 162 euros tous les mois. Alors quand les températures baissent, elle préfère faire des économies sur autre chose que le chauffage : "On fait moins de sortie, on réduit les dépenses de nourriture et vêtements. On est obligés de toute manière."