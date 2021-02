Froid en Bretagne : l'appréhension des mal-chauffés

"Le matin, il doit faire douze degrés dans le salon". Chez Camille à Dirinon (Finistère), la maison n'est pas isolée. Le poêle ne suffit pas à chauffer la grande salle et les quatre locataires évitent d'allumer les radiateurs électriques, pour éviter les factures trop salées.

Comme 15% des Bretons, Camille et ses colocataires sont en situation de vulnérabilité énergétique. Leur logement est difficile, voire impossible à chauffer correctement. Dans certaines pièces, de la moisissure est apparue sur les murs. "Le linge a du mal à sécher en ce moment", remarque aussi Camille. Parfois, ils gardent écharpes et manteaux à l'intérieur "le temps que ça se réchauffe !"

Jusqu'à -6 degrés dans le Centre-Bretagne

Leur voisine Josie (prénom modifié), confrontée aux mêmes difficultés, a dépensé "500 euros d'électricité" en un mois et demi l'an dernier, avant de renoncer en partie aux radiateurs électriques. Chez elle, on se contente désormais d'un petit insert à bois et de deux chauffages d'appoint, et "il faut tout bouger tout le temps, les meubles, les vêtements, sinon ça moisit."

Rideaux en polaire en travers du salon, sachets en papier pour colmater les trous entre les pièces, plaque isolante pour couvrir la fenêtre en simple vitrage... C'est donc le système D pour gagner quelques degrés, d'autant plus précieux quand les températures chutent.

Ce jeudi, Météo France prévoit jusqu'à -6° dans le Centre-Bretagne. "C'est vrai que j'appréhende un peu" les jours à venir, glisse Josie. "On va se lever tôt pour chauffer au bois, monter un peu les radiateurs, je ne vois que ça... Et cuisiner, ça réchauffe !"