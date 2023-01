Froid en Gironde : les évacués du campement de Bordeaux-Lac au chaud pour trois nuits supplémentaires

Alors que le mercure doit descendre en dessous des -5°C ce week-end, les évacués du campement de Bordeaux-lac ont failli se retrouver à la rue pour tout le week-end. Ce vendredi 20 janvier, la municipalité bordelaise a pris la décision de laisser ouverte trois nuits supplémentaires la salle qui leur était mise à disposition quartier Bacalan. Elle sera accessible entre 19h, le soir, et 9h le lendemain matin, ces vendredi, samedi et dimanche soir. Ensuite, cette quinzaine de personnes, qui y avait trouvé refuge, devra trouver une autre solution. Et pour cause, l'offre d'hébergement d'urgence du 115 n'a rien à proposer et leur campement, sur la rive du lac de Bordeaux, présente un risque de chutes d'arbres. Depuis l'évacuation du campement, la ville de Bordeaux a fait examiner les arbres et a décidé d'en abattre une dizaine.

Trois femmes enceintes relogées dans un hôtel

Trois femmes enceintes ont pu être relogées dans un hôtel par les services de la préfecture. Pour les autres, c'est la grande inconnue. "On était là depuis trois ans, on a toutes nos affaires, toute notre vie" s'agace Saber. "Et après, quoi ? On nous laisse dehors dans le froid ? On va casser des voitures pour dormir dedans ou trouver des logements à squatter, on n'est pas des chiens !".

Le campement sur les rives du lac de Bordeaux est en train de commencer à être démonté pour couper des arbres © Radio France - Laëtitia Heuveline

Les services municipaux ont commencé à retirer des affaires du campement avant les travaux de sécurisation © Radio France - Laëtitia Heuveline