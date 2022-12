Froid : le préfet du Nord ouvre six gymnases pour les personnes sans-abri

Le thermomètre pourrait afficher zéro degré cette nuit dans le Nord, alors la préfecture décide d'ouvrir des gymnases pour aider les personnes sans-abri. Au total, 500 places supplémentaires sont ainsi proposées dès ce vendredi soir, en plus de 6.800 places d'hébergement d'urgence ouvertes toute l'année.

ⓘ Publicité

Le Nord placé en vigilance jaune neige-verglas

Un gymnase a été mobilisé à Denain, Valenciennes, Lille et Halluin ainsi que deux gymnases à Dunkerque, en lien avec la Croix rouge et la protection civile. En parallèle, les maraudes sont renforcées par les services intégrés d'accueil et d'orientation (SIAO), avec des associations spécialisées.

Le département du Nord a été placé ce vendredi soir en vigilance jaune neige-verglas. La préfecture ajoute que des entretiens d'évaluation sociale seront proposés pour toute personne hébergée durant cette période, "pour qu'elles puissent s'inscrire dans une dynamique d'insertion". Si vous remarquez une personne sans-abri en difficulté, vous pouvez appeler le 115.

Dans le Pas-de-Calais, deux départs vers les centres d'hébergement pour les migrants

Le département du Pas-de-Calais n'est pas placé en vigilance jaune ce vendredi soir mais le préfet, Jacques Billant, prend tout de même des mesures. Les horaires de fonctionnement de sept accueils de jour sont étendus et les maraudes sont intensifiées. En parallèle, le préfet mobilise les places d’hébergement d’urgence (environ 1 300 places) et active en cas de besoin de nuitées hôtelières par les 7 antennes départementales du SIAO.

A Calais, les migrants sont également vulnérables face au froid. La préfecture du Pas-de-Calais renforce son dispositif avec deux départs organisés ce vendredi vers les centres d'hébergement*. "Si nécessaire, des dispositifs complémentaires de mise à l’abri seront déployés ce week-end"*, ajoute le préfet.