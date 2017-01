Froid : Soixante personnes mangent à l'Armée du Salut à Belfort chaque midi

Avec le froid qui s'installe dans la région, soixante personnes vont manger à l'Armée du Salut à Belfort chaque midi. Des personnes qui vivent à la rue, mais aussi des familles avec des enfants, des jeunes ou des intérimaires.

Il n'est pas encore midi mais déjà des dizaines de personnes font la queue devant les locaux de l'Armée du Salut rue de l'As de Carreau à Belfort. Tous viennent manger ce midi au restaurant social. Contre deux euros pour ceux qui ont quelques revenus, gratuitement pour les autres, ils pourront avoir un morceau de pain, une entrée froide, un plat chaud et un dessert. "On fait à manger avec des denrées de la banque alimentaire et parfois on reçoit des invendus des commerces alentours", explique le cuisinier David Vincenot. Devant lui, des personnes sans domicile fixe, des jeunes, des familles avec des enfants, des retraités mais aussi des intérimaires.

Blessée au nez, elle est tombée après trois jours sans manger

Une retraitée belfortaine vient de s’asseoir avec son plateau. "Je suis gênée d'être là, mais c'est un ami qui m'a dit de venir", explique-t-elle. Son nez est rouge, elle s'est blessée en tombant il y a quelques jours, faute d'avoir suffisamment mangé. "Je ne dors pas dehors, mais mon mari est malade depuis le mois de juin et je n'arrive plus financièrement.", confie-t-elle. Á coté d'elle Romain, 22 ans, casquette sur la tête. "Je cherche du boulot dans l'informatique ou un autre domaine, mais c'est compliqué en ce moment, c'est bien de venir ici, on mange bien en plus."

Deux personnes sont en permanence en cuisine pour préparer les repas. © Radio France - Hugo Flotat-Talon

"Venir aussi c'est aussi retrouver du monde, ça fait du bien"

La précarité, cet habitant de Danjoutin connait. La cinquantaine, il enchaîne les missions d'intérim sur Belfort. "Je me déplace à vélo pour économiser un peu, mais là il fait trop froid, je ne peux pas rentrer le midi", explique-t-il. "Et puis venir ici, c'est aussi retrouver du monde, ça fait du bien", confie Christophe. Lui a perdu son logement récemment et vient manger ici le midi avec son amie. "Quand quelqu'un vous dit "merci" ou vous paie un café à trente centimes à la machine après le repas, vous savez pourquoi vous êtes là et vous vous dites qu'au moins il aura eu un repas chaud aujourd'hui", confie David Vincenot, le cuisinier de l'Armée du Salut.

Une quarantaine de personnes à la rue la nuit

Pour beaucoup de personnes présentes ce midi, le repas sera le seul de la journée. "Ça me fait mal de me dire que beaucoup seront à la rue ce soir", confie une travailleuse sociale. Les soirs où elle est de permanence elle a souvent du mal à s'endormir. Elle pense à la quarantaine de personnes à qui elle peut donner à manger le midi mais qu'elle doit renvoyer dormir dans la rue la nuit à la rue faute de place.