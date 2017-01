Froid | Un Breton propose sa caravane aux sans abris

Le beau geste d'un Breton installé à Trévérien en Ille-et-Vilaine. Alors qu'un froid glacial s'est installé sur la France, il propose gratuitement de loger une ou deux personnes sans abris dans une caravane installée sur son terrain. Une annonce publiée sur le Bon Coin.

Emmanuel Colas habite à Trévérien au nord ouest de l'Ille-et-Vilaine. En début de semaine, il a décidé de déposer une annonce sur le site Le Bon Coin pour proposer "sa caravane contre le froid pour aider un frère". Sous la photo de la caravane en question rose et rouge, le Breton explique qu'elle se trouve sur son terrain et qu'il peut la "prêter à un frère ou une sœur ou à un couple pour passer cette vague de froid qui arrive." "Ce n'est pas le grand luxe, poursuit Emmanuel Colas, mais c'est mieux que rien." Joint par téléphone, il précise que lui même a vécu dans cette caravane avec sa femme le temps qu'ils rénovent leur maison. Il y a un lit et de quoi faire la cuisine. "Si quelqu'un vient passer quelques jours, on pourra lui proposer notre douche".

"Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est mieux que rien" Emmanuel Colas

Le Breton termine son annonce par ce message "Merci aux équipes du site Leboncoin de faire preuve d'humanité et de publier cette annonce. Aidons nous les uns les autres. Parce que quand tu fais du bien à une personne c'est l'humanité toute entière que tu aides." Un beau message de fraternité.