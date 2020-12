La nouvelle éco: les "Bons Mayennais" de la fromagerie Vaubernier mettent un peu de beurre dans leurs épinards

La fromagerie Vaubernier, de Martigné-sur-Mayenne, va investir près de 3 millions d'euros, pour mieux valoriser son lait, devenir encore plus écologique et rajeunir sa marque Bons Mayennais. Un investissement possible, aussi, grâce au plan de relance de l'Etat.