Fromages alpins : en raison de la sécheresse, les éleveurs obtiennent une dérogation pour les fourrages

INFO FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE. Soulagement pour la filière fromage de Savoie et Haute-Savoie. Après l'épisode de sécheresse, les éleveurs et producteurs de Beaufort, Tome des Bauges, Abondance, Reblochon, Tomme de Savoie, Emmental de Savoie et Raclette de Savoie viennent d'obtenir ce vendredi un assouplissement dans le cahier des charges.

Pour rappel : pour obtenir les labels de qualité (AOC, AOP, IGP etc), les éleveurs savoyards doivent absolument donner de l'herbe locale à manger à leurs bêtes. Sauf qu'à cause de la sécheresse, ils n'avaient plus de fourrages. Certains ont même été obligés de commencer à prélever dans leurs stocks d'hiver*. La profession avait demandé à l'INAO (l'Institut national de l'origine et de la qualité) un peu plus de souplesse dans le cahier des charges. Et l'INAO vient de répondre favorablement.

"On a le droit cette année, et on aura plus le droit l'an prochain"

Concrètement, à partir de maintenant, ils peuvent acheter du fourrage qui vient d'autres départements (comme l'Isère ou la Drôme), tout en respectant une certaine quantité (pas plus de 15% dans l'alimentation des vaches laitières). Il s'agit vraiment d'une exception tout à fait temporaire, tient à rappeler Jean-Luc Duclos, qui représente l'association des fromages alpins. Il est lui-même éleveur à Frangy, en Haute-Savoie. "Historiquement, dans nos Savoie, ce sont vraiment des prairies naturelles que l'on fauche, et là souvent, quand on va chercher de l'herbe à l'extérieur, ce sont des prairies artificielles, mais c'est vraiment juste une modification temporaire : on a le droit cette année, et on aura plus le droit l'an prochain".

"C'est vraiment un soulagement, toutes nos propositions ont été acceptées dans un cadre bien défini" Copier

Pas de quoi changer pour autant le goût, ni la texture de nos fromages

L'INAO recommande de donner l'herbe extérieure en priorité aux troupeaux de génisses (les bêtes qui ne font pas de lait) et pour les vaches laitières, "on en donne peut-être 5 à 10%, voire 15% dans la ration, et pour la ration de base c'est vraiment le fourrage local, donc au final ça ne changera pas le goût des fromages", précise Jean-Luc Duclos.

La sécheresse et l'augmentation des charges ont engendré cette année "une moindre quantité de lait produite sur l'ensemble du territoire", et cet assouplissement donnera "un peu d'aisance pour que les producteurs ne décapitalisent pas". Si cette dérogation n'avait pas été accordée, certains éleveurs "auraient pu vendre des vaches pour passer le cap", mais "quand on vend une vache, on produira moins cet hiver, mais on produira moins aussi en 2023, donc cette modification temporaire du cahier des charges, c'est un soulagement, puisqu'on va pouvoir sauvegarder le cheptel savoyard".

La filière fromage fait vivre 4.300 personnes dans nos deux Savoie, et écoule chaque année sur le marché environ 40.000 tonnes de fromages.

*Selon une enquête réalisée par l'Association des fromages traditionnels des Alpes Savoyardes (AFTAlp), en août, près de 70% des producteurs fermiers ou laitiers qui avaient répondu au sondage avaient déjà commencé à donner du fourrage d'hiver à leurs bêtes (environ 300 éleveurs ont répondu à l'enquête)