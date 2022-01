Fromelennes : 117 emplois sur la sellette à Tréfimétaux

Tréfimétaux souhaite arrêter la production de tubes en cuivre sur son site ardennais de Fromelennes, près de Givet. L’annonce a été faite en comité socio-économique central ce jeudi 13 janvier 2022. La direction de l’entreprise, filiale à 100% de KME, prévoit de supprimer 117 des 160 postes et de transférer l’activité sur son site italien de Seravalle. Des propositions de reclassement en interne, sur d’autres sites français et italiens du groupe, seront faites aux salariés ardennais.

Fromelennes conserverait sa fonderie et la quarantaine de postes qui y sont attachés.

Erosion du marché

Les dirigeants de Tréfimétaux pointent une surcapacité de production par rapport aux besoins du marché. "On prévoit une érosion des ventes", indique Philippe Carrel, directeur administratif et financier. Le positionnement du marché des tubes en cuivre est d’autant plus difficile que le coût de la matière première, qui représente 85 % du prix de vente, a augmenté de 50% en 2021. "De plus en plus de plombiers abandonnent le cuivre pour d’autres matériaux", constate Philippe Carrel.

La situation économique de Tréfimétaux était déjà fragile. L’entreprise a cumulé 67,5 millions d’euros de perte entre 2015 et 2020 (pour un chiffre d’affaires de 118 millions d’euros en 2020). "Les actionnaires ont recapitalisé à hauteur de 200 millions d’euros depuis 2002", souligne le directeur financier Philippe Carrel.

La production centralisée en Italie

Rachid Belkebir, jeune retraité de Tréfimétaux et secrétaire-adjoint de l’union locale CFDT de Givet-Vireux, dénonce des engagements non tenus : "en 2019, le groupe KME a fermé une tuberie en Allemagne dans l’idée de transférer 75% de l’activité à Fromelennes. Ce qui n’a pas été fait". En passant d’une production de 9 000 à 16 000 tonnes de tubes de cuivre, l’objectif était de retrouver l’équilibre en 3 ans. En 2021, seules 6000 tonnes sont sorties de l’usine.

L’ancien représentant syndical évoque un choix orienté : "On a affaibli Givet, consciemment ou inconsciemment pour favoriser cette usine italienne et la présenter comme plus profitable industriellement et financièrement".

La première réunion consacrée au plan de sauvegarde de l’emploi de Tréfimétaux doit se tenir le 25 janvier. D’ici là, le député Pierre Cordier est intervenue auprès de la ministre de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher et à sollicité un rendez-vous en préfecture. Une délégation y sera reçue ce lundi.