Pouvoir d'achat : les commerçants lavallois attendent beaucoup du Black Friday et des festivités de Noël

Avec l'inflation, le pouvoir d'achat des Français est en chute libre. De grosses enseignes ne s'en remettent pas comme la chaîne de vêtements Camaïeu qui a mis la clé sous la porte. Ce n'est pas la seule enseigne qui ne se porte pas bien, comme le souligne Matthieu Fraudin, le président de l'association Laval Coeur de Commerces, il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 ce lundi 22 novembre, " c'est un constat, depuis la Covid, on consomme différemment et on vit autrement avec le développement du télétravail. Les magasins de vêtements ne se portent pas très bien, il y a Camaïeu qui a fermé. Aujourd'hui on va plus favoriser la seconde main__, il y a un virage à prendre et puis il y a la place de plus en plus grande d'internet notamment auprès des jeunes."

Il n'y a pas que des enseignes comme Camaïeu qui sont touchées, les magasins indépendants subissent la perte de pouvoir d'achat des Français, à nous de prendre un virage et d'écouter la clientèle. Matthieu Fraudin, le président de l'association Laval Coeur de Commerces

