Indre-et-Loire : la crise sanitaire a fait ralentir les transactions immobilières en 2020

Les ventes de biens immobiliers ont baissé en France de 5% en 2020 en raison de la crise sanitaire. C'est ce qui ressort d'une enquête des chambres notariales. En Indre-et-Loire la diminution des transactions est de 2% soit environ 1 millier de ventes d'appartements et maisons en moins sur un an.

La crise sanitaire n'épargne personne. En 2020 le volume des ventes de biens immobiliers a diminué en France de 5%. C'est ce qui ressort des études notariales pour l'année écoulée. En Indre-et-Loire cette diminution est moindre, elle est de 2%, ce qui équivaut à une baisse de transactions d'un peu plus d'un millier sur un volume de ventes de l'ordre de 11 000 en 2019.

Le marché a fait le yoyo en 2020

"C'est une année inédite" explique Alexandre Hardy notaire à Tours pour qui cette baisse des ventes est d'autant plus marquante "que les ventes de biens n'ont fait qu'augmenter au cours de ces cinq dernières années". Si le début d'année a été florissant, les actes de ventes ont chuté brutalement de l'ordre de 60 à 70% au moment du premier confinement en mars et avril, les compromis de vente n'ont pu être signés, les visites de biens n'ont pu se faire en présentiel et quelques mois après, certaines opérations d'achat ont été annulées suite à des refus de prêts de la part des banques.

La crise sanitaire n'a pas fait baisser les prix au contraire

C'est toujours le marché de l'offre et de la demande qui fait les prix des biens immobiliers en Indre-et-Loire et ailleurs. L'augmentation a été en moyenne de 6% en 2020 pour les appartements en Indre-et-Loire contre 3% en 2019. On frôle même les 8% à Tours alors que les augmentations ne sont que de 2% sur la première couronne de la métropole, sur des communes comme Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, la Riche ou Saint-Cyr-sur-Loire. Il en va de même pour les maisons, les prix accusent une hausse de 10% en un an sur la ville de Tours. Il faut noter aussi quelques disparités en Touraine : si dans le Lochois le prix des maisons a augmenté en moyenne de 9% sur un an, dans le Chinonais, il est en baisse de 5%.

Pour le moment 2021 sur le marché de l'immobilier reste une interrogation pour les notaires , ils se disent attentistes.