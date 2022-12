Fuite à la raffinerie de Donges : opérations de pompage terminées

Une semaine après la fuite d'essence détectée sur une des immenses cuves de stockage de la raffinerie de Donges, la fuite est entièrement stoppée. Les opérations de pompage sont terminées, y compris dans la cuvette de rétention, utilisée justement en cas d'urgence. "Le produit a été pompé en intégralité" indique la préfecture ce mercredi soir.

Epaulé par les pompiers, et toujours sous le contrôle de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), TotalEnergies doit à présent rinçer et nettoyer cette cuvette.

"Les odeurs ne sont pas à exclure encore dans les jours qui viennent"

Les odeurs d'essence "ne sont pas à exclure encore dans les jours qui viennent" prévient encore la préfecture qui assurait la veille avoir de bons résultats quant aux premières analyses sur la qualité des eaux et de l'air. L'entreprise Total Énergies annonce de son côté avoir levé son Plan d'Opération Interne (POI) ce mercredi.

Des analyses complémentaires sont toujours en cours. Air Pays de La Loire établira la semaine prochaine un rapport complet sur les investigations diligentées en termes d'impact sur la qualité de l'air.