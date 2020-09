Fusilier marin ? Pompiers ? Secrétaire ? 50 métiers de la Marine nationale à découvrir à Cherbourg

Une quinzaine d'établissements de Cherbourg, Coutances, Caen ou encore Le Havre ont fait le déplacement ce mardi 22 septembre au forum des métiers de la Marine nationale, sur la base navale de Cherbourg-en-Cotentin. Crise du Covid oblige, les visites se faisaient par groupe de 15 élèves maximum, des collégiens et des lycéens, pour rencontrer et échanger avec les différentes unités de la Marine : des plongeurs démineurs aux fusiliers marins, des marins pompiers aux maîtres-chiens.

En tout ce sont 50 métiers qui sont possibles dans la Marine nationale et il y en a pour tous les goûts assure aux élèves, le premier maître Ronan, chef du CIRFA, le centre d'information et de recrutement des forces armées de Cherbourg

Si certains aiment l'informatique, on a des informaticiens, si vous voulez être pompier on va vous former dès 17 ans. On a beaucoup de personnes qui rentrent dans la Marine à 17 ans. Moi je suis rentré à 19 ans avec un bac, j'ai tout appris dans la Marine, c'est une école de la vie. Premier-maître Ronan