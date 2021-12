Fusion Actis-Grenoble Habitat : un collectif dit "non"

Le président de la Métropole, Christophe Ferrari a remis sur la table la dissolution du bailleur social Actis et sa fusion avec Grenoble Habitat, jeudi 25 novembre. Une déclaration qui n'est pas au goût d'Actis et du collectif "contre la privatisation d'Actis".

C'est un dossier brûlant. Le mariage entre Actis et Grenoble Habitat sera-t-il un jour acté ? Après le séminaire organisé par "Un toit pour tous" jeudi 25 novembre, le président de la Métropole a affirmé dans un tweet qu'il "pourrait être amené à dissoudre l'OPH Actis (Office public de l'habitat)". Une déclaration que n'a pas appréciée Elisa Martin, la présidente d'Actis et première adjointe à la ville de Grenoble.

Si Actis et la Métro sont bien d'accord sur la réunion des deux bailleurs au sein d'une Société de coordination (SAC), Actis refuse que la fusion aille plus loin, vers une société privée. "Si à la fin de l'histoire, cette SAC devient le cheval de Troie de la disparition d'Actis, sans autre forme de procès, c'est non, assure avec fermeté Elisa Martin. Le bureau d'Actis a écrit en ce sens au président de la Métropole. C'est bien avec le conseil d'administration et le bureau qu'il faut discuter. Nous avons besoin de nous mettre autour de la table pour discuter ensemble de l'avenir d'Actis."

Même si pour Christophe Ferrari, il n'a jamais été question de privatisation, la SAC est une première étape vers la création d'une SEM, une Société d'économie mixte, pour le collectif "contre la privatisation d'Actis". Julie Martin, une des membres considère que "l'intérêt général et l'aspect public du logement social est important". Il s'agit "d'assurer que les locataires sont bien traités et que les logements sont abordables et bien entretenus. Une SEM propose des loyers en moyenne plus élevés que les Offices publics de l'habitat".

Le collectif manifestera devant le siège d'Actis pendant le prochain conseil d'administration, le 15 décembre. Ils appellent aussi au rassemblement pendent le conseil métropolitain, le 17 décembre, devant le siège de la Métro.

Un contrat prénuptial compliqué

La fusion doit répondre à une exigence de l'Etat : la loi ELAN, adoptée en octobre 2018. Elle impose aux bailleurs de moins de 12.000 logements de se regrouper. Mais autour du projet de fusion Actis-Grenoble Habitat, des désaccords profonds risquent de mettre en péril le mariage même. La ville de Grenoble a une condition : vendre ses actions de Grenoble Habitat à la Métro. La mairie en possède la moitié. Une transaction à 45 millions d'euros. La Métro a refusé ce vendredi.

Son président, Christophe Ferrari appelle la Ville à reculer :"Nous ne sommes pas dans un Monopoly. On parle de logement social. Je ne fais que porter la position de ma majorité, qui est de construire une SAC sans transfert financier. Je ne comprends pas cette soif d'argent qui n'est pas à la hauteur du débat sur le logement social." Reste à voir si la Ville voudra bien se mettre d'accord avec la Métro avant la fin de l'année : date à laquelle ils doivent rendre leur copie à l'Etat.