Fusion des régions : l'apocalypse prédite à Limoges n'a pas eu lieu !

Entre le scénario catastrophe redouté par certains et la réalité, une étude commandée par la ville de Limoges permet de mieux mesurer l'impact socio-économique de la fusion des régions sur la ville, l'agglomération et le bassin d'emploi. Conclusion : les effets sont contrastés.

Limoges, France

Une fuite des cerveaux, une ville dépouillée de ses habitants, et une perte d'influence et d'attractivité... c'étaient les craintes liées à la fusion des régions, lorsque Limoges a perdu son statut de capitale régionale en janvier 2016. Un scénario catastrophe qui ne s'est pas réalisé selon une étude d'impact socio-économique commandée par la ville au cabinet spécialisé EDATER. Limoges a bien _"perdu une centaine d'emplois publics_, dont une quinzaine de hauts-fonctionnaires" précise Chloé Cabrol-Amara, qui a mené cette étude. Mais la ville en a déjà regagné près de 140 avec l'arrivée, en compensation de la réforme territoriale, de la commission du contentieux du stationnement payant.

Des difficultés structurelles bien plus anciennes que la fusion des régions

L'avènement de la Nouvelle-Aquitaine n'a donc pas causé de saignée pour l'emploi à Limoges. Quant au reste du paysage socio-économique, il est loin d'être rose : "population qui diminue et qui vieillit taux de chômage en hausse, nombre d'entreprises en baisse" énumère le maire Emile-Roger Lombertie en compulsant l'étude. Mais le document précise que c'est loin d'être nouveau. _"Les difficultés économiques de Limoges et son bassin d'emploi pré-existaient et sont davantage liées à l'enclavement par exemple, qui pénalise les activités. Des choses structurelles qui s'observent depuis de nombreuses années"_ complète Chloé Cabrol-Amara.

Psychologiquement c'est dur de perdre le statut de capitale régionale, mais arrêtons de nous flageller ! - Emile-Roger Lombertie

Les auteurs de l'étude comme le maire de Limoges ne minorent pas l'impact psychologique de la réforme territoriale. Pour beaucoup d'habitants la décision de fusionner le Limousin avec le Poitou-Charente et l'Aquitaine a causé un "choc", mais Emile-Roger Lombertie préfère aujourd'hui regarder vers l'avenir. "Ayons confiance en nous et en notre capacité de développer des choses fortes." Une capacité également appuyée par la grande région, qui a aussi un impact positif comme le souligne encore Chloé Cabrol-Amara, du cabinet EDATER. "Les chiffres de l'étude montrent que la collectivité régionale Nouvelle-Aquitaine a une force de frappe financière plus importante et l'argent attribué sur le territoire ex-Limousin est finalement plus important qu'avant, notamment pour les aides aux entreprises."