Fusion des Trésoreries de Belfort Ville et de Valdoie

Au 1er janvier 2019, les trésoreries de Belfort Ville et de Valdoie ne forment plus qu'une seule et même entité et deviennent la Trésorerie du Grand Belfort.

Belfort, France

C'est l'un des changements dans le Nord Franche-Comté en ce 1er janvier 2019. "Le 1er janvier 2019, les trésoreries de Belfort Ville et de Valdoie fusionnent pour devenir _la Trésorerie du Grand Belfort_", indique la Préfecture dans un communiqué.

_"Cette nouvelle trésorerie fusionnée aura en charge la gestion budgétaire et comptable de la communauté d'agglomération du Grand Belfort et de toutes les collectivités qui le composent (facturations, cantines scolaires etc...), ainsi que l'encaissement des amendes"._

Horaires d'ouverture

La Trésorerie du Grand Belfort accueillera les usagers à partir du lundi 14 janvier 2019 dans ses locaux, 1 Place de la Révolution française à Belfort. Jours et heures d’ouverture au public : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.